Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Dragonsclaw

*



14 авг 2025 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

2 июл 2025 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

16 фев 2016 : 		 Видео с текстом от DRAGONSCLAW

6 дек 2015 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

11 фев 2014 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

9 дек 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT

12 сен 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

4 авг 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

10 июн 2013 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

20 май 2013 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT

27 мар 2013 : 		 Семплы новых песен DRAGONSCLAW

30 дек 2012 : 		 DRAGONSCLAW завершили запись

10 дек 2012 : 		 DRAGONSCLAW 'Все готово на 98%'

8 окт 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DRAGONSCLAW

14 сен 2012 : 		 Вокалист BANGALORE CHOIR/Ex-ACCEPT на новом альбоме DRAGONSCLAW

4 сен 2012 : 		 Бывший гитарист VIRGIN STEELE на новом альбоме DRAGONSCLAW

4 июн 2012 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

14 мар 2012 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

25 фев 2012 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW с BLAZE'ом BAYLEY

16 янв 2012 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

27 дек 2011 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

7 дек 2011 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

3 окт 2011 : 		 Семплы нового альбома DRAGONSCLAW

19 сен 2011 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

19 сен 2011 : 		 Три новых трека DRAGONSCLAW
| - |

|||| сегодня

Новое видео DRAGONSCLAW



zoom
"Survival", новое видео DRAGONSCLAW, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом