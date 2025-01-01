Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Crowne

сегодня

Новая песня CROWNE



“Heaven Tonight” новая песня CROWNE, доступна ниже. Этот трек взят нового альбома "Wonderland", релиз которого намечен на 22 августа:

1. Wonderland
2. Waiting For You
3. Eye Of The Oracle
4. Heaven Tonight
5. Warlords Of The North
6. Timing Is Right
7. Goodbye
8. Love Thy Enemy
9. Legacy
10. Hearts Collide
11. The Fall




просмотров: 53

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
