HELLRIPPER на Century Media Records

Century Media Records объявили о заключении контракта с HELLRIPPER.
«Я очень рад объявить, что Hellripper теперь сотрудничают с Century Media Records!» — комментирует James McBain. «Это лейбл, за которым я слежу уже долгое время, и для меня большая честь стать частью такого великого наследия. У нас общее видение будущего группы, и вместе мы клянемся распространять информацию о Goat Kvlt! Я с нетерпением жду начала этой новой главы пути группы и не могу дождаться, когда смогу поделиться ею со всеми вами! All Hail the Goat!»
