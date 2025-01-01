Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

Glasya

*
Страна
PortugalПортугалия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новый альбом GLASYA выйдет осенью



zoom
GLASYA выпустят новую работу, получившую название Fear, 24 октября на Scarlet Records. Продюсером материала был Fernando Matias из The Pentagon Audio Manufacturers (Sinistro), мастеринг выполнил Jaime Gomez Arellano в Orgone Studios (Ghost, Behemoth, Paradise Lost):

“Fear” (feat. Fernando Ribeiro)
“Hunt Of The Haunted”
“In Debris” (feat. Fernando Ribeiro)
“Stuck In A Cobweb”
“Glimpse Of Memory” (feat. Michele Guaitoli)
“Rising Wildfire” (feat. Sarah Leitão)
“In A Flooding Room”
“The Cold Of Dark”
“Rescue”
“The Confrontation”
“In Your Haven”
“The Ultimate Challenge”
“Overcoming”
“No Teu Abrigo”



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом