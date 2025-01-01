Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Dismember

24 авг 2025 : 		 Винил DISMEMBER выйдет осенью

24 июн 2025 : 		 Барабанщик DISMEMBER о новом альбоме: «Не хочу, чтобы он звучал современно»

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DISMEMBER: «Никто не бросит работу ради группы»

10 июн 2024 : 		 Вокалист DISMEMBER о новом материале

20 май 2024 : 		 Новому альбому DISMEMBER быть!

25 фев 2024 : 		 DISMEMBER целиком сыграют Like An Ever Flowing Stream

20 окт 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 сен 2023 : 		 Барабанщик DISMEMBER о новом материале

15 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

11 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

3 авг 2023 : 		 Обновленное видео DISMEMBER

2 июн 2023 : 		 Трейлер бокс-сета DISMEMBER

10 янв 2023 : 		 DISMEMBER думают о новой музыке

8 июл 2022 : 		 DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS

14 окт 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале

15 янв 2019 : 		 Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе

16 окт 2011 : 		 DISMEMBER прекращают существование

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления DISMEMBER

1 авг 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER

29 июл 2009 : 		 Вышел новый DVD DISMEMBER

9 июн 2009 : 		 Доступна обложка нового DVD DISMEMBER

2 июн 2009 : 		 DISMEMBER о новом DVD

29 май 2009 : 		 DISMEMBER выпустят DVD в июне

3 фев 2008 : 		 Новая песня DISMEMBER в сети

29 янв 2008 : 		 DISMEMBER: обложка нового альбома в сети

11 дек 2007 : 		 DISMEMBER обзавелись MySpace страницей
Винил DISMEMBER выйдет осенью



Nuclear Blast третьего октября на черном виниле выпустит дебютную пластинку DISMEMBER Like An Everflowing Stream.




просмотров: 228

