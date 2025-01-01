×
Dismember
Швеция
Death Metal
http://www.dismember.se
Myspace:
http://www.myspace.com/dismemberpromo
Facebook:
https://www.facebook.com/dismemberswedenofficial/
24 авг 2025
:
Винил DISMEMBER выйдет осенью
24 июн 2025
:
Барабанщик DISMEMBER о новом альбоме: «Не хочу, чтобы он звучал современно»
21 ноя 2024
:
Барабанщик DISMEMBER: «Никто не бросит работу ради группы»
10 июн 2024
:
Вокалист DISMEMBER о новом материале
20 май 2024
:
Новому альбому DISMEMBER быть!
25 фев 2024
:
DISMEMBER целиком сыграют Like An Ever Flowing Stream
20 окт 2023
:
Обновленное видео DISMEMBER
3 сен 2023
:
Барабанщик DISMEMBER о новом материале
15 авг 2023
:
Обновленное видео DISMEMBER
11 авг 2023
:
Обновленное видео DISMEMBER
3 авг 2023
:
Обновленное видео DISMEMBER
2 июн 2023
:
Трейлер бокс-сета DISMEMBER
10 янв 2023
:
DISMEMBER думают о новой музыке
8 июл 2022
:
DISMEMBER на NUCLEAR BLAST RECORDS
14 окт 2019
:
Оригинальный состав DISMEMBER выступил на фестивале
15 янв 2019
:
Оригинальный состав DISMEMBER соберётся вместе
16 окт 2011
:
DISMEMBER прекращают существование
27 июн 2011
:
Видео с выступления DISMEMBER
1 авг 2009
:
Доступен трейлер нового DVD DISMEMBER
29 июл 2009
:
Вышел новый DVD DISMEMBER
9 июн 2009
:
Доступна обложка нового DVD DISMEMBER
2 июн 2009
:
DISMEMBER о новом DVD
29 май 2009
:
DISMEMBER выпустят DVD в июне
3 фев 2008
:
Новая песня DISMEMBER в сети
29 янв 2008
:
DISMEMBER: обложка нового альбома в сети
11 дек 2007
:
DISMEMBER обзавелись MySpace страницей
15 ноя 2007
:
DISMEMBER: детали нового альбома
10 окт 2007
:
DISMEMBER записывают новый альбом
30 май 2007
:
DISMEMBER едут в турне с новым барабанщиком
23 апр 2007
:
DISMEMBER расстались с ударником
13 дек 2005
:
DISMEMBER: о боге, которого никогда не было
3 сен 2005
:
DISMEMBER: место басиста вакантно
7 июл 2005
:
DISMEMBER: в августе снова в студию
сегодня
Винил DISMEMBER выйдет осенью
Nuclear Blast третьего октября на черном виниле выпустит дебютную пластинку DISMEMBER Like An Everflowing Stream.
