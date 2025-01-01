Arts
Новости
*

Tenacious D

*



24 авг 2025 : 		 TENACIOUS D готовят Blu-ray

4 окт 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D

1 июл 2022 : 		 TENACIOUS D планируют новый альбом

10 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D

1 окт 2018 : 		 TENACIOUS D опубликовали первый эпизод из серии анимационных роликов, представляющих новый альбом

5 сен 2018 : 		 DAVE GROHL записал барабаны для нового TENACIOUS D

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TENACIOUS D

13 фев 2015 : 		 WENDY DIO, TENACIOUS D о победе на Грэмми

9 фев 2015 : 		 TENACIOUS D взяли Грэмми

23 янв 2015 : 		 Гитарист TENACIOUS D выпускает сольную работу

5 июн 2012 : 		 Видео полного концерта TENACIOUS D

20 май 2012 : 		 Новое видео TENACIOUS D

14 июл 2010 : 		 TENACIOUS D отдали дань уважения DIO
TENACIOUS D готовят Blu-ray



TENACIOUS D анонсировали выпуск нового Blu-ray релиза, The Complete Masterworks Vol. 3. В него войдет запись выступления на О2 Arena 16 июня 2023 года, а также анимационный фильм Post Apocalypto и несколько клипов. Трейлер релиза доступен ниже:

“Overture”
“Kickapoo”
“Low Hangin’ Fruit”
“Rize Of The Fenix”
“Wonderboy”
“Tribute”
“Video Games”
“The Metal”
“Sax-A-Boom / Max-A-Boom”
“Roadie”
“Dude (I Totally Miss You)”
“Beelzeboss (The Final Showdown)”
“Double Team”
“Master Exploder”
“The Spicy Meatball Theme Song”
“Fuck Her Gently”

Post-Apocalypto:

Chapter 1: Hope
Chapter 2: Cave
Chapter 3: Space
Chapter 4: Robot
Chapter 5: Donald
Chapter 6: Home

Music Videos:

“…Baby One More Time”
“Wicked Game”
“Video Games”
“Fiber d’Lish”
“Tenacious D’s The Who Medley”
“You Never Give Me Your Money / The End”
“Time Warp”




