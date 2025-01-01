TENACIOUS D готовят Blu-ray

TENACIOUS D анонсировали выпуск нового Blu-ray релиза, The Complete Masterworks Vol. 3. В него войдет запись выступления на О2 Arena 16 июня 2023 года, а также анимационный фильм Post Apocalypto и несколько клипов. Трейлер релиза доступен ниже:
“Overture”
“Kickapoo”
“Low Hangin’ Fruit”
“Rize Of The Fenix”
“Wonderboy”
“Tribute”
“Video Games”
“The Metal”
“Sax-A-Boom / Max-A-Boom”
“Roadie”
“Dude (I Totally Miss You)”
“Beelzeboss (The Final Showdown)”
“Double Team”
“Master Exploder”
“The Spicy Meatball Theme Song”
“Fuck Her Gently”
Post-Apocalypto:
Chapter 1: Hope
Chapter 2: Cave
Chapter 3: Space
Chapter 4: Robot
Chapter 5: Donald
Chapter 6: Home
Music Videos:
“…Baby One More Time”
“Wicked Game”
“Video Games”
“Fiber d’Lish”
“Tenacious D’s The Who Medley”
“You Never Give Me Your Money / The End”
“Time Warp”
