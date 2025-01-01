Новое видео STYX

“Forgive”, новое видео группы STYX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Circling From Above", выход которого состоялся 18 июля:
01. Circling From Above
02. Build And Destroy
03. Michigan
04. King Of Love
05. It's Clear
06. Forgive
07. Everyone Raise A Glass
08. Blue Eyed Raven
09. She Knows
10. Ease Your Mind
11. The Things That You Said
12. We Lost The Wheel Again
13. Only You Can Decide
