Новости
*

Styx

*



14 авг 2025 : 		 Новое видео STYX

24 июл 2025 : 		 STYX представляют новый альбом

3 июл 2025 : 		 STYX в акустике

26 июн 2025 : 		 STYX в акустике

21 июн 2025 : 		 Видео полного выступления STYX

19 июн 2025 : 		 STYX в акустике

30 май 2025 : 		 Новое видео STYX

29 май 2025 : 		 Новая песня STYX

27 май 2025 : 		 Барабанщик STYX: «Расслабляйтесь... и все будет»

24 мар 2025 : 		 Вокалист STYX обещает альбом в мае

17 сен 2024 : 		 STYX целиком исполнят "The Grand Illusion"

17 июн 2024 : 		 Включат ли STYX в ЗСРнР?

20 май 2024 : 		 STYX нашли басиста

24 апр 2024 : 		 Кавер-версия STYX от PUDDLES PITY PARTY

15 апр 2024 : 		 Гитарист STYX: «Группа заслуживает включения в ЗСРнР»

28 дек 2023 : 		 Гитарист STYX: «К счастью, нам хватило ума не испортить всё окончательно»

17 май 2023 : 		 Drum-cam от STYX

14 мар 2023 : 		 Drum-cam от STYX

20 дек 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

29 сен 2021 : 		 STYX выпустили ЕР в цифровом варианте

22 сен 2021 : 		 21 песня от барабанщика STYX

24 авг 2021 : 		 STYX выпустят пиво

4 авг 2021 : 		 Вокалист STYX: «Я не потерял способность спать из-за ЗСРнР»

30 июл 2021 : 		 DENNIS DEYOUNG — о реюнионе со STYX

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления STYX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео STYX



zoom
“Forgive”, новое видео группы STYX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Circling From Above", выход которого состоялся 18 июля:

01. Circling From Above
02. Build And Destroy
03. Michigan
04. King Of Love
05. It's Clear
06. Forgive
07. Everyone Raise A Glass
08. Blue Eyed Raven
09. She Knows
10. Ease Your Mind
11. The Things That You Said
12. We Lost The Wheel Again
13. Only You Can Decide




просмотров: 140

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
