“Angels Of Desolation”, новое видео RICKY WARWICK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blood Ties, выпущенного весной:
“Angels Of Desolation”
“Rise And Grind” (Feat. Charlie Starr)
“Don’t Leave Me In The Dark” (feat. Lita Ford)
“The Crickets Stayed In Clovis”
“Don’t Sell Your Soul To Fall In Love”
“Dead And Gone”
“The Hell Of Me And You” (feat. Billy Duffy)
“Crocodile Tears”
“Wishing Your Life Away”
“The Town That Didn’t Stare”
