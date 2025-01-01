Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
O <- TOP5 <-
*

Ricky Warwick

*



14 авг 2025 : 		 Новое видео RICKY WARWICK

23 янв 2025 : 		 Новое видео RICKY WARWICK

11 ноя 2024 : 		 Новое видео RICKY WARWICK

10 окт 2024 : 		 LITA FORD в новом видео RICKY WARWICK

11 сен 2024 : 		 RICKY WARWICK исполнил хит IRON MAIDEN

10 мар 2024 : 		 BILLY DUFFY на новом альбоме RICKY WARWICK

1 июн 2022 : 		 RICKY WARWICK исполняет THE ALMIGHTY

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления RICKY WARWICK

24 фев 2021 : 		 RICKY WARWICK в акустике

22 фев 2021 : 		 Видео с текстом от RICKY WARWICK

5 фев 2021 : 		 RICKY WARWICK в акустике

30 янв 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD в новом треке RICKY WARWICK'а

7 дек 2020 : 		 Новый сингл RICKY WARWICK
Новое видео RICKY WARWICK



“Angels Of Desolation”, новое видео RICKY WARWICK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blood Ties, выпущенного весной:

“Angels Of Desolation”
“Rise And Grind” (Feat. Charlie Starr)
“Don’t Leave Me In The Dark” (feat. Lita Ford)
“The Crickets Stayed In Clovis”
“Don’t Sell Your Soul To Fall In Love”
“Dead And Gone”
“The Hell Of Me And You” (feat. Billy Duffy)
“Crocodile Tears”
“Wishing Your Life Away”
“The Town That Didn’t Stare”




просмотров: 135

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
