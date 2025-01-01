сегодня



Концертное видео EPICA



Code of Life, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошел в Digipak, Earbook и Boxset издание альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.







+0 -0



просмотров: 171

