SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью поговорил про уход из жизни Оззи Осборна:



«Я ещё не оправился после концерта "Back To The Beginning", а потом узнал, что Оззи больше нет. Я обычно не плачу за стриминг, но на следующий день после концерта я увидел на YouTube профессионально снятый прямой эфир мероприятия, и я плакал, смотря его, потому что я люблю BLACK SABBATH и мне понравилось, как они в своём возрасте собрались вместе и сыграли в последний раз. Я посмотрел это и был потрясён. И я пригласил своих друзей, потому что у меня в гостиной есть отличная стереосистема, и сказал: "Приходите, давайте посмотрим". Я зашёл на YouTube, а видео уже пропало. Шэрон наверняка удалила его, его больше не было на YouTube. Я сказал: "К чёрту". Я зашёл на сайт "Back To The Beginning" и купил этот стрим. Он был доступен ещё один день. У меня был полный дом друзей, я заплатил за стрим, и мы смотрели всё, что могли. Было тяжело смотреть на них, и я не был готов к его кончине. Я всё ещё приходил в себя после просмотра того концерта, который состоялся всего за неделю или полторы недели до того, как он ушёл от нас. Поэтому в день его ухода из жизни я не был готов к этой новости. Думаю, никто из нас не был готов, потому что мы буквально за несколько дней до этого посмотрели тот концерт.



Наверное, неправильно так поступать, но я научился этому, когда в 2002 году умер мой отец. Я так много плакал, что у меня не осталось слёз. В течение нескольких месяцев я был так огорчён тем, что мой отец скончался в возрасте 57 лет, столько же, сколько мне сейчас — постучу по дереву. В любом случае, мы все через это проходим. Такова жизнь. Каждый из нас должен с этим справляться. Но я понял, что иногда мне нужно расставлять приоритеты, чтобы прожить день. И с тех пор, как умер мой отец, иногда, когда умирает кто-то из членов семьи или один из моих кумиров, например, Оззи, Грегг Оллман, Эдди Ван Хален или Нил Пирт, я иногда делаю вид, что этого не случилось. Я знаю, что это плохо. Я только что потерял своего двоюродного брата Кевина — ему было 52 года — от рака, и часть меня отказывается это принимать. Я думаю: "Да пошёл ты, рак. Я не позволю себе переживать". Конечно, я переживаю, и иногда это на меня действует, но когда скончался мой отец, я не мог расставить приоритеты. Я становлюсь старше, и, может быть, это бессердечно, может быть, это неправильно, но иногда я просто делаю вид, что этого не было. И я до сих пор не могу смириться с тем, что Оззи Осборна больше нет, потому что часть моего детства ушла вместе с Оззи, а я уже не ребёнок. [Смеётся]. Так что мне лучше привыкнуть к этому».







