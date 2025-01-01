Arts
Новости
*

Ozzy Osbourne

*



19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи
SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью поговорил про уход из жизни Оззи Осборна:

«Я ещё не оправился после концерта "Back To The Beginning", а потом узнал, что Оззи больше нет. Я обычно не плачу за стриминг, но на следующий день после концерта я увидел на YouTube профессионально снятый прямой эфир мероприятия, и я плакал, смотря его, потому что я люблю BLACK SABBATH и мне понравилось, как они в своём возрасте собрались вместе и сыграли в последний раз. Я посмотрел это и был потрясён. И я пригласил своих друзей, потому что у меня в гостиной есть отличная стереосистема, и сказал: "Приходите, давайте посмотрим". Я зашёл на YouTube, а видео уже пропало. Шэрон наверняка удалила его, его больше не было на YouTube. Я сказал: "К чёрту". Я зашёл на сайт "Back To The Beginning" и купил этот стрим. Он был доступен ещё один день. У меня был полный дом друзей, я заплатил за стрим, и мы смотрели всё, что могли. Было тяжело смотреть на них, и я не был готов к его кончине. Я всё ещё приходил в себя после просмотра того концерта, который состоялся всего за неделю или полторы недели до того, как он ушёл от нас. Поэтому в день его ухода из жизни я не был готов к этой новости. Думаю, никто из нас не был готов, потому что мы буквально за несколько дней до этого посмотрели тот концерт.

Наверное, неправильно так поступать, но я научился этому, когда в 2002 году умер мой отец. Я так много плакал, что у меня не осталось слёз. В течение нескольких месяцев я был так огорчён тем, что мой отец скончался в возрасте 57 лет, столько же, сколько мне сейчас — постучу по дереву. В любом случае, мы все через это проходим. Такова жизнь. Каждый из нас должен с этим справляться. Но я понял, что иногда мне нужно расставлять приоритеты, чтобы прожить день. И с тех пор, как умер мой отец, иногда, когда умирает кто-то из членов семьи или один из моих кумиров, например, Оззи, Грегг Оллман, Эдди Ван Хален или Нил Пирт, я иногда делаю вид, что этого не случилось. Я знаю, что это плохо. Я только что потерял своего двоюродного брата Кевина — ему было 52 года — от рака, и часть меня отказывается это принимать. Я думаю: "Да пошёл ты, рак. Я не позволю себе переживать". Конечно, я переживаю, и иногда это на меня действует, но когда скончался мой отец, я не мог расставить приоритеты. Я становлюсь старше, и, может быть, это бессердечно, может быть, это неправильно, но иногда я просто делаю вид, что этого не было. И я до сих пор не могу смириться с тем, что Оззи Осборна больше нет, потому что часть моего детства ушла вместе с Оззи, а я уже не ребёнок. [Смеётся]. Так что мне лучше привыкнуть к этому».




просмотров: 78

