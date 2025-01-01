THE JOE PERRY PROJECT открыли тур

THE JOE PERRY PROJECT выступлением 13 августа в Hard Rock Event Center at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Tampa, Florida, открыли тур по США:
01. Let The Music Do The Talking
02. My Fist Your Face (AEROSMITH song)
03. Same Old Song And Dance (AEROSMITH song)
04. East Coast, West Coast
05. Get The Lead Out (AEROSMITH song)
06. Twice As Hard (THE BLACK CROWES cover)
07. Fortunate One (Joe Perry song)
08. Interstate Love Song (STONE TEMPLE PILOTS cover)
09. Combination (AEROSMITH song)
10. Mama Kin / Get It Up (AEROSMITH song)
11. Vasoline (STONE TEMPLE PILOTS cover)
12. Won't Let Me Go (Joe Perry song)
13. Jealous Again (THE BLACK CROWES cover)
14. Bright Light Fright (AEROSMITH song)
15. Last Child (AEROSMITH song)
16. Chip Away The Stone (AEROSMITH song)
17. Draw The Line (AEROSMITH song)
Encore:
18. The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw cover)
19. Walk This Way (AEROSMITH song)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет