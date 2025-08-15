"Gospel Plough", новая песня ROBERT PLANT, переосмысление работы Blind Willie Johnson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого намечен на 26 сентября на Nonesuch Records:
1. Chevrolet
2. As I Roved Out
3. It’s A Beautiful Day Today
4. Soul Of A Man
5. Ticket Taker
6. I Never Will Marry
7. Higher Rock
8. Too Far From You
9. Everybody’s Song
10. Gospel Plough
