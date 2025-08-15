Arts
Новости
*

Robert Plant

*



15 авг 2025 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 июл 2025 : 		 Новое видео ROBERT PLANT

15 май 2025 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE

7 янв 2025 : 		 Сколько получает ROBERT PLANT?

6 июн 2024 : 		 ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN

26 май 2024 : 		 ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»

29 апр 2024 : 		 ROBERT PLANT переосмыслит трек LED ZEPPELIN?

16 фев 2024 : 		 ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"

26 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков

23 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

13 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

6 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

25 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон

21 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19
Новая песня ROBERT PLANT



"Gospel Plough", новая песня ROBERT PLANT, переосмысление работы Blind Willie Johnson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого намечен на 26 сентября на Nonesuch Records:

1. Chevrolet
2. As I Roved Out
3. It’s A Beautiful Day Today
4. Soul Of A Man
5. Ticket Taker
6. I Never Will Marry
7. Higher Rock
8. Too Far From You
9. Everybody’s Song
10. Gospel Plough




15 авг 2025
olly71
при всём уважении к Роберту но это какая то дикая хуета а не песня.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
