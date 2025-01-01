Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»

10 июн 2023 :
|
Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход
5 июн 2023 :
|
SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE
4 май 2023 :
|
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
13 апр 2023 :
|
MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE
12 апр 2023 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах
18 мар 2023 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»
8 мар 2023 :
|
QUEENSRŸCHE открыли тур
28 фев 2023 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
19 янв 2023 :
|
Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»
12 янв 2023 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу
26 дек 2022 :
|
QUEENSRŸCHE в 4К
20 дек 2022 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни
6 дек 2022 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
25 ноя 2022 :
|
Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?
18 ноя 2022 :
|
Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены
3 ноя 2022 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»
27 окт 2022 :
|
Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?
21 окт 2022 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а
20 окт 2022 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням
16 окт 2022 :
|
QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни
12 окт 2022 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
5 окт 2022 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»
1 сен 2022 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
25 авг 2022 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
22 июл 2022 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
2 июл 2022 :
|
TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»
23 июн 2022 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
23 май 2022 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью
26 апр 2022 :
|
Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику
4 апр 2022 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a
9 мар 2022 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»
25 фев 2022 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo
24 фев 2022 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу
9 фев 2022 :
|
Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов
10 янв 2022 :
|
QUEENSRŸCHE приступили к записи
10 янв 2022 :
|
CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE
30 ноя 2021 :
|
QUEENSRŸCHE начнут запись зимой
27 окт 2021 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
25 окт 2021 :
|
Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег
24 окт 2021 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»
27 сен 2021 :
|
Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах
12 авг 2021 :
|
MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE
27 июл 2021 :
|
Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью
6 июл 2021 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
5 июл 2021 :
|
Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист
29 июн 2021 :
|
QUEENSRŸCHE возобновили работу
23 июн 2021 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»
21 июн 2021 :
|
Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом
25 май 2021 :
|
MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE
20 май 2021 :
|
SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE
10 май 2021 :
|
Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021
8 мар 2021 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса
2 мар 2021 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика
28 янв 2021 :
|
QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями
20 янв 2021 :
|
QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом
13 янв 2021 :
|
SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE
2 янв 2021 :
|
Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года
3 дек 2020 :
|
Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE
29 июн 2020 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»
8 май 2020 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом
9 апр 2020 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»
18 мар 2020 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»
7 фев 2020 :
|
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
4 фев 2020 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»
23 янв 2020 :
|
QUEENSRŸCHE открыли тур
9 янв 2020 :
|
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
16 дек 2019 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
18 ноя 2019 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
9 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
22 окт 2019 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
2 окт 2019 :
|
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
21 авг 2019 :
|
GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»
26 июл 2019 :
|
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
9 апр 2019 :
|
Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE
7 апр 2019 :
|
Видео с концерта QUEENSRŸCHE
1 апр 2019 :
|
QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую
26 мар 2019 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
25 фев 2019 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
18 фев 2019 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Scott может не вернуться в группу»
16 фев 2019 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
16 янв 2019 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома
15 янв 2019 :
|
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
11 янв 2019 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
25 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
18 ноя 2018 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
1 ноя 2018 :
|
Семплы новых песен QUEENSRŸCHE
30 окт 2018 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет весной
19 июн 2018 :
|
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
8 май 2018 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
24 фев 2018 :
|
QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика
31 дек 2017 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
21 сен 2017 :
|
QUEENSRŸCHE начнут запись в октябре
1 июл 2017 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
22 май 2017 :
|
QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла
10 май 2017 :
|
Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE
8 май 2017 :
|
QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью
26 апр 2017 :
|
Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE
4 апр 2017 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 апр 2017 :
|
Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE
29 мар 2017 :
|
Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE
20 янв 2017 :
|
Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным
17 дек 2016 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
14 дек 2016 :
|
У QUEENSRŸCHE есть идеи для нового альбома
11 дек 2016 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
6 дек 2016 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
5 дек 2016 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE сцепился с фанатом
28 ноя 2016 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 авг 2016 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE за Трампа
25 июл 2016 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
16 май 2016 :
|
QUEENSRŸCHE приступят к работе в январе
29 апр 2016 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE заявил, что TODD LA TORRE стал инъекцией адреналина в выдохшуюся группу
26 апр 2016 :
|
GEOFF TATE исключил возможность возвращения в QUEENSRŸCHE
25 мар 2016 :
|
В QUEENSRŸCHE демократия
13 мар 2016 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE исполнил хит WHITESNAKE
1 мар 2016 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
19 янв 2016 :
|
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
13 янв 2016 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
27 ноя 2015 :
|
QUEENSRŸCHE не будут переписывать классику с новым вокалом
19 ноя 2015 :
|
В автобусе с QUEENSRŸCHE
10 ноя 2015 :
|
QUEENSRŸCHE на арфах
4 ноя 2015 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
13 окт 2015 :
|
Успехи в чартах QUEENSRŸCHE
12 окт 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
8 окт 2015 :
|
QUEENSRŸCHE в акустике
8 окт 2015 :
|
QUEENSRŸCHE исполнили песню с GABBIE RAE
5 окт 2015 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE учит хитам группы
30 сен 2015 :
|
Виниловая версия нового альбома QUEENSRŸCHE выйдет с бонусами
19 сен 2015 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
12 сен 2015 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
5 сен 2015 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
14 авг 2015 :
|
QUEENSRŸCHE исполнили новую песню
7 авг 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
4 авг 2015 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE: «У группы открылось второе дыхание!»
4 авг 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE
2 авг 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления Queensryche
29 июл 2015 :
|
QUEENSRŸCHE исполниил новую песню
20 июл 2015 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре
19 июл 2015 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
1 июл 2015 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре
13 май 2015 :
|
QUEENSRŸCHE «записали больше часа материала»
27 апр 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
31 мар 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
25 мар 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
7 мар 2015 :
|
QUEENSRŸCHE нашли продюсера
23 янв 2015 :
|
Фронтмен QUEENSRŸCHE о новых песнях группы
5 янв 2015 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 дек 2014 :
|
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
14 окт 2014 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
9 сен 2014 :
|
У QUEENSRŸCHE готовы «14—15 песен»
3 сен 2014 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
14 июн 2014 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
6 май 2014 :
|
QUEENSRŸCHE начали работу над альбомом
29 апр 2014 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
29 апр 2014 :
|
JACKSON, ROCKENFIELD и WILTON продолжат выступать как QUEENSRŸCHE
6 янв 2014 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
24 дек 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
24 ноя 2013 :
|
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE:небольшое видео
23 ноя 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
4 ноя 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
1 ноя 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
26 окт 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
23 окт 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
19 окт 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
14 окт 2013 :
|
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE открыли европейский тур
9 окт 2013 :
|
Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
4 сен 2013 :
|
Суд на право использование имени QUEENSRŸCHE отложен на январь
31 авг 2013 :
|
Новое видео PAMELA MOORE
13 авг 2013 :
|
Концертное видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
18 июл 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
17 июл 2013 :
|
Мультикамерная съемка с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
15 июл 2013 :
|
Рассказ о лимитированной версии нового альбома TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
10 июл 2013 :
|
Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
9 июл 2013 :
|
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
8 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
3 июл 2013 :
|
Альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE в Top 25
2 июл 2013 :
|
TODD LA TORRE уверен в том, что его коллеги выиграют права на бренд QUEENSRŸCHE
28 июн 2013 :
|
PAMELA MOORE выступила с TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
18 июн 2013 :
|
Новый альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE доступен для прослушивания
8 июн 2013 :
|
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили две новых песни
3 июн 2013 :
|
Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
26 май 2013 :
|
Вышла компиляция QUEENSRŸCHE
23 май 2013 :
|
Семплы новых песен TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
21 май 2013 :
|
Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
20 май 2013 :
|
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили новую песню
9 май 2013 :
|
Видео бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE
29 апр 2013 :
|
Детали альбома TODD LA TORRE QUEENSRŸCHE
18 апр 2013 :
|
Новая песня бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE
17 апр 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
17 апр 2013 :
|
Бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпустит альбом в мае
10 апр 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
26 мар 2013 :
|
Новая песня Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
21 мар 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 мар 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
9 мар 2013 :
|
Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступил с QUEENSRŸCHE
7 мар 2013 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE о расколе с Geoff'ом Tate'ом
6 мар 2013 :
|
Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступит с QUEENSRŸCHE
4 мар 2013 :
|
Todd La Torre-QUEENSRŸCHE на Century Media
25 фев 2013 :
|
Семпл новой песни вокалиста QUEENSRŸCHE
23 фев 2013 :
|
Семпл новой песни Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
16 янв 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 янв 2013 :
|
Бывшая бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпускает альбом
12 янв 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
4 янв 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
1 янв 2013 :
|
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 дек 2012 :
|
QUEENSRŸCHE завершили запись ударных
3 дек 2012 :
|
QUEENSRŸCHE начали запись
1 дек 2012 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE звучит так, как ждут от него фанаты!
15 ноя 2012 :
|
Трейлер нового альбома QUEENSRŸCHE
15 окт 2012 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
14 окт 2012 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
16 сен 2012 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE о записи
17 авг 2012 :
|
Интервью с новым составом QUEENSRŸCHE
3 авг 2012 :
|
Новый вокалист QUEENSRŸCHE : «Я не использую никаких бэков Tate'a"
1 авг 2012 :
|
Видео с первого выступления QUEENSRŸCHE в новом составе
30 июл 2012 :
|
Новый состав QUEENSRŸCHE дебютировал на сцене
21 июн 2012 :
|
GEOFF TATE исполнил классику QUEENSRŸCHE
21 июн 2012 :
|
QUEENSRŸCHE сменили вокалиста
10 июн 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
8 июн 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
5 июн 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
29 май 2012 :
|
Вокалист QUEENSRCHE зрителям на ROCKLAHOMA: "Ребята, вы просто отстой"
14 май 2012 :
|
Видео полного концерта QUEENSRŸCHE
2 май 2012 :
|
Акустическое выступление сольной группы вокалиста QUEENSRŸCHE на радио
18 апр 2012 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
1 мар 2012 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE приступил к записи сольного альбома
21 фев 2012 :
|
Кавер-версия QUEENSRŸCHE от LINE OF FIRE
6 фев 2012 :
|
Музыканты QUEENSRŸCHE выступили с WINDOWPANE
3 фев 2012 :
|
Качественное видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
29 янв 2012 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE открыл акустический тур
19 янв 2012 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE спел вместе JAMES'ом DURBIN'ом
16 янв 2012 :
|
Ударник QUEENSRŸCHE провел пять дней с композитором, лауреатом Оскара
2 янв 2012 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE выступил на свадьбе JAMES'a DURBIN'a
29 дек 2011 :
|
'The Warning' QUEENSRŸCHE выйдет на виниле
9 дек 2011 :
|
QUEENSRŸCHE берут паузу в год на сочинение альбома
27 ноя 2011 :
|
QUEENSRŸCHE исполнили "Operation: Mindcrime" целиком
3 ноя 2011 :
|
QUEENSRŸCHE целиком исполнили "Rage For Order",
22 авг 2011 :
|
Концерт QUEENSRŸCHE выйдет на Blu-Ray
16 авг 2011 :
|
QUEENSRŸCHE в акустике
20 июл 2011 :
|
Вокалист QUEENSRYCHE: «Рок почти мёртв»
16 июл 2011 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
7 июл 2011 :
|
Видео с релиз-вечеринки QUEENSRŸCHE
28 июн 2011 :
|
Вокалист QUEENSRYCHE сказал, что группа начала сочинять новый материал
16 июн 2011 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
16 июн 2011 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 июн 2011 :
|
Новая песня QUEENSRŸCHE
23 май 2011 :
|
Новый сингл QUEENSRŸCHE
16 май 2011 :
|
Семплы с нового альбома QUEENSRŸCHE
5 май 2011 :
|
Трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE
13 апр 2011 :
|
Обложка нового альбома QUEENSRŸCHE
7 апр 2011 :
|
Новый альбом QUEENSRYCHE выйдет в июне
29 мар 2011 :
|
Название нового альбома QUEENSRŸCHE
25 мар 2011 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE о новом альбоме
15 фев 2011 :
|
Фронтмен QUEENSRYCHE из Китая
6 фев 2011 :
|
QUEENSRŸCHE заканчивают работу над альбомом
4 фев 2011 :
|
Вокалист QUEENSRYCHE снялся в фильме “Unstoppable Killing Machine”
12 янв 2011 :
|
Гитарист QUEENSRŸCHE ответил на вопросы поклонников
9 ноя 2010 :
|
Юбилейное издание "Empire" QUEENSRŸCHE доступно для прослушивания
5 ноя 2010 :
|
Концертный трек QUEENSRŸCHE
25 окт 2010 :
|
QUEENSRŸCHE выступили перед войсками в Ираке и Кувейте
16 сен 2010 :
|
Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE вновь отложен
26 авг 2010 :
|
QUEENSRŸCHE на LOUD & PROUD RECORDS
21 авг 2010 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
13 авг 2010 :
|
Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE отложен
10 авг 2010 :
|
Детали юбилейного издания альбома QUEENSRŸCHE
30 июл 2010 :
|
Видео с кабаре-тура QUEENSRŸCHE
26 июл 2010 :
|
GEOFF TATE о новом альбоме QUEENSRŸCHE
23 июл 2010 :
|
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
19 июл 2010 :
|
QUEENSRŸCHE отдали дань памяти RONNIE JAMES'у DIO
15 июл 2010 :
|
Юбилейное издание от QUEENSRŸCHE
17 май 2010 :
|
QUEENSRŸCHE о смерти DIO
9 май 2010 :
|
QUEENSRŸCHE открыли YouTube канал
5 мар 2010 :
|
QUEENSRŸCHE возьмут в тур танцовщиц кабаре
3 сен 2009 :
|
Новое видео QUEENSRŸCHE
3 авг 2009 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE напишет музыку для фильма
24 июл 2009 :
|
Убит известный звукорежиссер Tom Pfaeffle
26 мар 2009 :
|
Новый альбом QUEENSRŸCHE целиком доступен для прослушивания
24 мар 2009 :
|
Доступно новое видео QUEENSRŸCHE
22 янв 2009 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома QUEENSRŸCHE
31 авг 2008 :
|
QUEENSRŸCHE: новый альбом будет продюссировать Jason Slater
27 фев 2007 :
|
QUEENSRŸCHE обнародовали обложку DVD 'Mindcrime At The Moore'
23 фев 2007 :
|
Детали релиза QUEENSRŸCHE 'Mindcrime At The Moore'
17 окт 2006 :
|
Immergent Records выпустит CD/DVD от QUEENSRŸCHE и GEOFF TATE
18 июл 2006 :
|
Новый концертник QUEENSRŸCHE выйдет осенью
20 май 2006 :
|
QUEENSRŸCHE: Видеоклип "The Hands" доступен в онлайне
23 фев 2006 :
|
Новые сэмплы QUEENSRŸCHE в сети
20 янв 2006 :
|
QUEENSRYCHE: сингл "I'm American" выходит в конце февраля
22 дек 2005 :
|
QUEENSRYCHE : обложка "Operation: Mindcrime II"
6 дек 2005 :
|
QUEENSRYCHE начинают микшировать "Operation: Mindcrime II"
13 ноя 2005 :
|
QUEENSRYCHE определились с датой релиза
17 июн 2005 :
|
QUEENSRYCHE подписались на Rhino Records
