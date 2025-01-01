23 авг 2025



Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»



Вокалиста QUEENSRŸCHE Todd'a La Torre в недавнем интервью спросили о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы сочиняем следующий альбом. Итак, у нас есть куча песен и идей, которые мы перебираем, чтобы понять, что к чему. Мне нужно написать массу текстов и записать вокал. И действительно, трудно найти время, потому что мы часто уезжаем. И иногда бывает трудно проявить творческий подход. Но то, что [другие ребята из группы] показывают мне, это классический QUEENSRŸche, чувак. Звучит все просто убийственно. И это будет мой пятый альбом с группой.



Так что, да, мы по-прежнему создаем новую музыку, и я думаю, что это то, что делает любой артист или любой другой человек, которому действительно нравится то, что он делает. Может быть, вы играете в теннис, но не являетесь профессиональным теннисистом, или вы больше не участвуете в турнирах, но все равно выходите на улицу и гоняете мячи со своими друзьями. И нам по-прежнему нравится творить. Некоторые старые группы даже не утруждают себя выпуском новых пластинок. — О, почему? Все хотят послушать старые песни. — Да, но есть люди, которым по-настоящему нравятся и новые. Как я уже сказал, большая часть того, что мы исполняем — это классика, но мне нравятся новые вещи, которые мы записываем. Это просто показывает, что мы по-прежнему увлечены созданием новой музыки. Я не хочу полностью останавливаться и просто играть хиты. Нужно создавать что-то новое!»



После того, как интервьюер отметил, что за время работы La Torre в группе QUEENSRŸCHE уже выпустили столько отличного нового материала, что им трудно выбрать, какие треки исполнять вживую, он ответил:



«Забавно, потому что некоторые люди скажут: "О, я бы хотел, чтобы они играли гораздо чаще" моей эпохи в группе. И это интересно, потому что мы добавим кое-что новое. Но если взять обычного поклонника, который знает только "Jet City Woman", "Empire" и "I Don't Believe In Love", то он может послушать даже "Walk In The Shadows", и они этого даже не знают, или "Queen Of The Reich", и они и этого не знают. Ну и надо учитывать, что есть закоренелые фанаты, которые знают, что мы сыграем что-то новое, и они следят за тем, что мы делаем, и поют все слова, они в курсе нашей деятельности, но атмосфера в зале меняется. Не то чтобы им это не нравилось, но они и не реагируют таким образом. И как только мы заканчиваем новую песню и играем очередную классику, зал буквально взрывается. Иногда вы задаетесь вопросом: "Сколько нового материала мы действительно можем сыграть?" Потому что это отчасти зависит от того, проводите ли вы опрос аудитории, или это зависит от географического положения, или от демографической ситуации. Это что, металлический фестиваль? Является ли это казино более популярным среди коммерческих фанатов группы, ориентированных на радио? Я не знаю. Трудно сказать.



Я бы хотел, чтобы мы могли играть "новое" как можно чаще. И мы сделали это — мы отыграли один тур, в котором, я думаю, примерно на 40% отразилась вся моя эпоха в группе. Так что не то чтобы мы этого не пробовали или не делали, но если вам нужно выбрать новую песню, которую большинство людей не знает, или вам нужно сыграть песню, которую знают все, часто вы выбираете ту, которую знают все».







+0 -0



просмотров: 138

