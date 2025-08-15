Arts
15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

11 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 11 раз первыми

10 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

5 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

3 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

29 май 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

15 май 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH, вероятно, выпустят новый студийный альбом в 2025 году

29 апр 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об отношениях с бывшими
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов



По сообщению Las Vegas Review-Journal, гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory выставил свое поместье в Лас-Вегасе на продажу за 28 миллионов долларов.

Он купил трехэтажный дом площадью 12 720 квадратных футов, расположенный в 8 милях к западу от Лас-Вегас-Стрип, в 2019 году за 3,25 миллиона долларов и переделывал его в течение последних шести лет.

Моника Налбантоглу из Rob Jensen Co. рассказала изданию Las Vegas Review-Journal: «В доме нет ничего, что не было бы тронуто, кроме наружных стен и вещей, которые находятся в доме».

Bathory привлек к работе известного архитектора и основателя Blue Heron Майкла Мерфи. В течение почти шести лет они тщательно восстанавливали и преображали замок, изначально построенный в 1990 году миллиардерами из Юты, семьей Миллер, превращая его в безупречную копию старинной крепости.

В особняк уже были вложены 1,7 миллиона долларов в витражные соборные окна и 1,4 миллиона долларов в резное красное дерево ручной работы. Zoltan и Мерфи не пожалели средств на его дальнейшее усовершенствование, импортировав из Европы каменные ворота XV века, каминные топки XVII века, балки и двери 500-летней давности, превратив поместье в произведение архитектурной наглости.

«Я артист... и в ходе этого процесса я обнаружил, что, как бы ни было удивительно владеть чем-то подобным, настоящий кайф для меня - в создании этого. Проектирование и строительство чего-то монументального, того, что переживет меня, - вот где магия. Мы с Майклом Мерфи провели невероятное время, воплощая это место в жизнь, и теперь мы уже присматриваемся к замкам и крепостям в Европе, чтобы преобразить их в настоящее произведение искусства».




15 авг 2025
olly71
Лас вегас очень дорогой город замок красивый но это пример но на 20 миллионов дороже подобных домов в элитных местах США . я так понимаю он не продать а похвастаться решил просто.
[=     =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
