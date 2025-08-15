сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов



По сообщению Las Vegas Review-Journal, гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory выставил свое поместье в Лас-Вегасе на продажу за 28 миллионов долларов.



Он купил трехэтажный дом площадью 12 720 квадратных футов, расположенный в 8 милях к западу от Лас-Вегас-Стрип, в 2019 году за 3,25 миллиона долларов и переделывал его в течение последних шести лет.



Моника Налбантоглу из Rob Jensen Co. рассказала изданию Las Vegas Review-Journal: «В доме нет ничего, что не было бы тронуто, кроме наружных стен и вещей, которые находятся в доме».



Bathory привлек к работе известного архитектора и основателя Blue Heron Майкла Мерфи. В течение почти шести лет они тщательно восстанавливали и преображали замок, изначально построенный в 1990 году миллиардерами из Юты, семьей Миллер, превращая его в безупречную копию старинной крепости.



В особняк уже были вложены 1,7 миллиона долларов в витражные соборные окна и 1,4 миллиона долларов в резное красное дерево ручной работы. Zoltan и Мерфи не пожалели средств на его дальнейшее усовершенствование, импортировав из Европы каменные ворота XV века, каминные топки XVII века, балки и двери 500-летней давности, превратив поместье в произведение архитектурной наглости.



«Я артист... и в ходе этого процесса я обнаружил, что, как бы ни было удивительно владеть чем-то подобным, настоящий кайф для меня - в создании этого. Проектирование и строительство чего-то монументального, того, что переживет меня, - вот где магия. Мы с Майклом Мерфи провели невероятное время, воплощая это место в жизнь, и теперь мы уже присматриваемся к замкам и крепостям в Европе, чтобы преобразить их в настоящее произведение искусства».







