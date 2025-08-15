У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

сегодня



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о новом сольном материале:



«У нас есть около 18 демо-треков, которые я записал в апреле. Мы собираемся записать новый альбом — не в следующем году, конечно. В следующем году мы заняты другими делами, делами MAIDEN и всем остальным, и это здорово, но в 27-м году он выйдет».



Далее Bruce рассказал, что его новый сольный материал будет включать в себя «пробирающие до костей тяжелые» песни, а также моменты, которые «как бы дергают за сердечные струны».



«Если песня тяжелая, то она тяжелая, но если она окажется акустической, то она будет акустической. Вот такие дела, понимаете? Все зависит от песни, от истории, которую вы хотите рассказать, и это действительно здорово. Я в восторге от этих треков. Я показывал демо-версии нескольким людям из звукозаписывающей компании, и все такие: «Вау!»»







