Новости
Bruce Dickinson

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи
У BRUCE DICKINSON есть 18 треков



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о новом сольном материале:

«У нас есть около 18 демо-треков, которые я записал в апреле. Мы собираемся записать новый альбом — не в следующем году, конечно. В следующем году мы заняты другими делами, делами MAIDEN и всем остальным, и это здорово, но в 27-м году он выйдет».

Далее Bruce рассказал, что его новый сольный материал будет включать в себя «пробирающие до костей тяжелые» песни, а также моменты, которые «как бы дергают за сердечные струны».

«Если песня тяжелая, то она тяжелая, но если она окажется акустической, то она будет акустической. Вот такие дела, понимаете? Все зависит от песни, от истории, которую вы хотите рассказать, и это действительно здорово. Я в восторге от этих треков. Я показывал демо-версии нескольким людям из звукозаписывающей компании, и все такие: «Вау!»»




15 авг 2025
gravitgroove
Это смешное фото напоминает афишу к новой серии "Now You See Me" или "битве экстрасенсов". Долбыный мистик!
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
