DARK FUNERAL работают над очень мелодичным материалом



У лидера DARK FUNERAL Mikael'a Jan Svanberg'a в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы относительно нового материала:



«Я писал, не отрываясь, довольно долгое время. Но где именно это закончится... Я имею в виду, что это очень мелодичный, очень запоминающийся материал. На данный момент сложно сказать, куда именно это приведет. Но я чувствую, что у меня есть очень интересный материал — более грувовый и запоминающийся, чем раньше. Я также сделал немного больше риффов, которые, как мне кажется, подходят для некоторых частей и [немного] различаются. Но в этих песнях, которые я пишу, эти риффы смотрятся уместно. Так что [я добавляю] некоторые новые вещи в микс. Но сейчас еще слишком рано говорить о том, к чему это приведет».







