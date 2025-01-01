Arts
Dark Funeral

15 авг 2025 : 		 DARK FUNERAL работают над очень мелодичным материалом

15 фев 2025 : 		 Третья операция лидера DARK FUNERAL

6 янв 2025 : 		 Новая песня вокалиста DARK FUNERAL

30 дек 2024 : 		 Сольный номер от вокалиста DARK FUNERAL

10 авг 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

10 июл 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

20 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

18 янв 2024 : 		 Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу

19 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

8 фев 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне
DARK FUNERAL работают над очень мелодичным материалом



У лидера DARK FUNERAL Mikael'a Jan Svanberg'a в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы относительно нового материала:

«Я писал, не отрываясь, довольно долгое время. Но где именно это закончится... Я имею в виду, что это очень мелодичный, очень запоминающийся материал. На данный момент сложно сказать, куда именно это приведет. Но я чувствую, что у меня есть очень интересный материал — более грувовый и запоминающийся, чем раньше. Я также сделал немного больше риффов, которые, как мне кажется, подходят для некоторых частей и [немного] различаются. Но в этих песнях, которые я пишу, эти риффы смотрятся уместно. Так что [я добавляю] некоторые новые вещи в микс. Но сейчас еще слишком рано говорить о том, к чему это приведет».




