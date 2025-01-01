сегодня



Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»



AMY LEE в недавнем интервью обсудила будущие выступления с METALLICA в Австралии и Новой Зеландии:



« Мне совсем не страшно. Но это наш первый стадионный тур. Мы уже выступали на таких больших площадках, но обычно это происходило в рамках фестиваля. Там много групп, так что мы не несем на себе больше, чем наша часть веса, и [это будут] концерты METALLICA, так что фанаты будут в восторге. Но в то же время я знаю, какими могут быть эти фанаты. Я уже давно в этой игре. Я знаю, что это такое. Я знаю, что я должна делать. Я знаю, что не стоит играть. [ Смеется ] Так что мы просто сделаем это и будем отрываться.



Мы очень взволнованы. Это тоже один из главных пунктов нашего списка мечтаний. На самом деле я очень рада, потому что Emma [Anzai, бас-гитаристка EVANESCENCE], она из Австралии — я имею в виду Новую Зеландию, Австралию, и то, и другое — и мы сможем побывать и там, и там. Так что я радуюсь и за нее, и за себя в частности, типа « Блин, это так круто». Ты можешь спокойно приехать и сказать: «Я открываю концерт METALLICA сегодня вечером»»







