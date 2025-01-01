сегодня



TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH



TOM MORELLO в интервью "Whiplash" рассказал о своей роли «куратора» прощального концерта Оззи Осборна и BLACK SABBATH. На вопрос о том, в чём заключалась самая большая сложность при организации этого мероприятия, он ответил:



«Самой большой сложностью было сделать всё как следует. Тяжёлый металл заставил меня полюбить музыку, а BLACK SABBATH изобрели сам тяжёлый металл. Поэтому когда Оззи и Шэрон предложили мне стать музыкальным директором, я отнёсся к этому очень серьёзно и использовал всю свою любовь к этому жанру и кураторские способности, чтобы создать нечто, что было бы потрясным... Цель с самого начала была очень проста: сделать этот день величайшим и самым важным днём в истории тяжёлого металла, и отзывы говорят о том, что у нас это неплохо получилось».



На вопрос, удалось ли ему пообщаться с Оззи и остальными участниками BLACK SABBATH, чтобы сказать то, что он хотел им сказать, Tom ответил:



«Да. На протяжении всего этого процесса я мог общаться с Оззи, Tony и другими ребятами, и это действительно потрясающе. Я с самого первого дня был их поклонником и понимал, насколько важны риффы Tony Iommi, насколько важен Оззи Осборн — именно он привёл меня в мир Рэнди Роудса, — это был постер, который висел на моей стене, когда я практиковался по восемь часов в день. Так что я смог рассказать им об этом и сделать всё, что в моих силах, и в течение последнего года полностью посвятить себя тому, чтобы сделать это шоу важным днём для них в их родном городе, но также важным днём для всех групп, всех фанатов, которых их музыка затронула на протяжении более 50 лет».



На вопрос, был ли у него любимый момент как у фаната на концерте «Back To The Beginning», помимо финального выступления BLACK SABBATH, Morello ответил:



«Их было много. Момент, когда Steven Tyler исполнил "The Train Kept-A-Rollin" с Ronnie Woods, а затем "Walk This Way" и "Whole Lotta Love", был просто прекрасен. Версия "Changes" в исполнении Yungblud была настоящим хитом.



Одна из идей, которая пришла мне в голову в самом начале, заключалась в том, что каждая из групп сыграет как минимум одну песню BLACK SABBATH или Оззи, и в итоге всё это было похоже на то, как будто я смотрел выступление 14 лучших трибьют-групп BLACK SABBATH и Оззи всех времён с участием некоторых моих любимых певцов и гитаристов. Хотя сам день, честно говоря, был для меня немного стрессовым, потому что я всё ещё работал в течение 10 часов, он был действительно потрясающим. Для меня лично это было круто, потому что я тоже играл — мы исполнили песню JUDAS PRIEST "Breaking The Law" с K.K. Downing и Adam Jones из TOOL, моим давним другом из Либертивилля, Иллинойс, и Billy Corgan'ом, также уроженцем Чикаго, мы трое выросли на JUDAS PRIEST и BLACK SABBATH, и воссоединиться на стадионе вдали от нашего родного города, исполняя песни BLACK SABBATH и JUDAS PRIEST там, где они были созданы, было просто потрясающе».







