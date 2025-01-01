Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Tom Morello

*



15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH



zoom
TOM MORELLO в интервью "Whiplash" рассказал о своей роли «куратора» прощального концерта Оззи Осборна и BLACK SABBATH. На вопрос о том, в чём заключалась самая большая сложность при организации этого мероприятия, он ответил:

«Самой большой сложностью было сделать всё как следует. Тяжёлый металл заставил меня полюбить музыку, а BLACK SABBATH изобрели сам тяжёлый металл. Поэтому когда Оззи и Шэрон предложили мне стать музыкальным директором, я отнёсся к этому очень серьёзно и использовал всю свою любовь к этому жанру и кураторские способности, чтобы создать нечто, что было бы потрясным... Цель с самого начала была очень проста: сделать этот день величайшим и самым важным днём в истории тяжёлого металла, и отзывы говорят о том, что у нас это неплохо получилось».

На вопрос, удалось ли ему пообщаться с Оззи и остальными участниками BLACK SABBATH, чтобы сказать то, что он хотел им сказать, Tom ответил:

«Да. На протяжении всего этого процесса я мог общаться с Оззи, Tony и другими ребятами, и это действительно потрясающе. Я с самого первого дня был их поклонником и понимал, насколько важны риффы Tony Iommi, насколько важен Оззи Осборн — именно он привёл меня в мир Рэнди Роудса, — это был постер, который висел на моей стене, когда я практиковался по восемь часов в день. Так что я смог рассказать им об этом и сделать всё, что в моих силах, и в течение последнего года полностью посвятить себя тому, чтобы сделать это шоу важным днём для них в их родном городе, но также важным днём для всех групп, всех фанатов, которых их музыка затронула на протяжении более 50 лет».

На вопрос, был ли у него любимый момент как у фаната на концерте «Back To The Beginning», помимо финального выступления BLACK SABBATH, Morello ответил:

«Их было много. Момент, когда Steven Tyler исполнил "The Train Kept-A-Rollin" с Ronnie Woods, а затем "Walk This Way" и "Whole Lotta Love", был просто прекрасен. Версия "Changes" в исполнении Yungblud была настоящим хитом.

Одна из идей, которая пришла мне в голову в самом начале, заключалась в том, что каждая из групп сыграет как минимум одну песню BLACK SABBATH или Оззи, и в итоге всё это было похоже на то, как будто я смотрел выступление 14 лучших трибьют-групп BLACK SABBATH и Оззи всех времён с участием некоторых моих любимых певцов и гитаристов. Хотя сам день, честно говоря, был для меня немного стрессовым, потому что я всё ещё работал в течение 10 часов, он был действительно потрясающим. Для меня лично это было круто, потому что я тоже играл — мы исполнили песню JUDAS PRIEST "Breaking The Law" с K.K. Downing и Adam Jones из TOOL, моим давним другом из Либертивилля, Иллинойс, и Billy Corgan'ом, также уроженцем Чикаго, мы трое выросли на JUDAS PRIEST и BLACK SABBATH, и воссоединиться на стадионе вдали от нашего родного города, исполняя песни BLACK SABBATH и JUDAS PRIEST там, где они были созданы, было просто потрясающе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом