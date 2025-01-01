сегодня



AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»



AARON STAINTHORPE в недавнем интервью спросили, можно ли ожидать появления нового материала MY DYING BRIDE через восемь месяцев после того, как было объявлено, что группа пригласила вокалиста SWALLOW THE SUN для участия в концертных выступлениях MY DYING BRIDE в 2025 году:



«Как ни странно, когда мы записываем альбом, у нас получается больше песен, чем нам на самом деле нужно, поэтому у нас остаётся что-то для EP. Так что когда мы записывали "A Mortal Binding", у нас снова осталось несколько песен для EP. И тогда у нас возник спор. Но эти песни всё ещё где-то есть, я думаю, вероятно, у Mark Mynett — звукоинженера. Итак, есть две песни, которые никто никогда не слышал — кроме, конечно, MY DYING BRIDE, — и они ждут своего часа. Но я знаю, что на Nuclear Blast тоже произошли перемены. Все мои контакты исчезли, поэтому я не знаю, что происходит в Nuclear Blast, и я не знаю, что происходит с MY DYING BRIDE, но на данный момент есть две песни, которые находятся в подвешенном состоянии. Что касается новых песен MY DYING BRIDE, то я знаю, что они сейчас сочиняют новый материал, но мы ещё не уладили разногласия. Так что пока всё не будет решено, я не буду петь с ними».



На вопрос, надеется ли он на восстановление отношений с участниками MY DYING BRIDE, он ответил:



«Я бы хотел так думать, потому что за 30 лет мы проделали действительно очень хорошую работу. И группа, которая уважает всё это, не должна просто увядать и умирать. Поэтому нам нужно работать над исправлением ситуации».







