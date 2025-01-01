Arts
*

My Dying Bride

*



14 авг 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»

16 июл 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»

11 июл 2025 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я не покидал группу, и меня не выгоняли»

24 июн 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»

23 мар 2025 : 		 Юбилейный винил MY DYING BRIDE выйдет весной

8 дек 2024 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN споет с MY DYING BRIDE

26 ноя 2024 : 		 Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве

2 сен 2024 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений

30 май 2024 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»

22 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили концерты

19 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

19 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты

15 мар 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

9 фев 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

22 дек 2021 : 		 Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

10 фев 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

10 янв 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE
AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»



zoom
AARON STAINTHORPE в недавнем интервью спросили, можно ли ожидать появления нового материала MY DYING BRIDE через восемь месяцев после того, как было объявлено, что группа пригласила вокалиста SWALLOW THE SUN для участия в концертных выступлениях MY DYING BRIDE в 2025 году:

«Как ни странно, когда мы записываем альбом, у нас получается больше песен, чем нам на самом деле нужно, поэтому у нас остаётся что-то для EP. Так что когда мы записывали "A Mortal Binding", у нас снова осталось несколько песен для EP. И тогда у нас возник спор. Но эти песни всё ещё где-то есть, я думаю, вероятно, у Mark Mynett — звукоинженера. Итак, есть две песни, которые никто никогда не слышал — кроме, конечно, MY DYING BRIDE, — и они ждут своего часа. Но я знаю, что на Nuclear Blast тоже произошли перемены. Все мои контакты исчезли, поэтому я не знаю, что происходит в Nuclear Blast, и я не знаю, что происходит с MY DYING BRIDE, но на данный момент есть две песни, которые находятся в подвешенном состоянии. Что касается новых песен MY DYING BRIDE, то я знаю, что они сейчас сочиняют новый материал, но мы ещё не уладили разногласия. Так что пока всё не будет решено, я не буду петь с ними».

На вопрос, надеется ли он на восстановление отношений с участниками MY DYING BRIDE, он ответил:

«Я бы хотел так думать, потому что за 30 лет мы проделали действительно очень хорошую работу. И группа, которая уважает всё это, не должна просто увядать и умирать. Поэтому нам нужно работать над исправлением ситуации».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
