Новости
Новости
*

Rage

*



14 авг 2025 : 		 Новое видео RAGE

27 июн 2025 : 		 Новое видео RAGE

16 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления RAGE

4 апр 2024 : 		 Биография RAGE выйдет осенью

27 мар 2024 : 		 Новое видео RAGE

28 фев 2024 : 		 Новое видео RAGE

24 янв 2024 : 		 Новое видео RAGE

11 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления RAGE

5 окт 2022 : 		 RAGE отметят юбилей двойным альбомом

19 авг 2022 : 		 Новое видео RAGE

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

29 авг 2021 : 		 Новое видео RAGE

17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE
Новое видео RAGE



“Straight To Hell ’25”, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A New World Rising, релиз которого намечен на 26 сентября на SPV/Steamhammer:

“A New World Rising”
“Innovation”
“Against The Machine”
“Freedom”
“We’ll Find A Way”
“Cross The Line”
“Next Generation”
“Fire In Your Eyes”
“Leave Behind”
“Paradigm Change”
“Fear Out Of Time”
“Behind The Shield Of Misery”
“Straight To Hell ’25”




КомментарииСкрыть/показать 3 )

14 авг 2025
M
Mateas89
Хз, какой смысл в этой перезаписи - ни гитарист, ни драммер не тянут того, что было у Смольского с Терраной, звук пластикой какой-то тоже. Абсолютно бессмысленный ремейк.
14 авг 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
Mateas89, лишний раз расписаться в собственной никчемности — не у всех смелости хватит
14 авг 2025
gravitgroove
Mateas89, нормально звучит, плотнее и четче, но вокал значительно ухудшился.
просмотров: 374

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом