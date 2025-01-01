×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
57
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
MEGADETH обещают последний альбом и тур
13
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
57
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
MEGADETH обещают последний альбом и тур
13
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
все новости группы
Visions of Atlantis
Австрия
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.visionsofatlantis.com
Myspace:
http://www.myspace.com/visionsofatlantisofficial
Facebook:
http://www.facebook.com/visionsofatlantisofficial
14 авг 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
31 июл 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
18 июл 2025
:
Профессиональное видео полного выступления VISIONS OF ATLANTIS
16 июн 2025
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
12 мар 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
5 мар 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
26 фев 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
19 фев 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
12 фев 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
6 фев 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
29 янв 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
22 янв 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
15 янв 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
10 янв 2025
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
17 дек 2024
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
11 дек 2024
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
4 дек 2024
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
27 ноя 2024
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
13 ноя 2024
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
20 июл 2024
:
Успехи в чартах VISIONS OF ATLANTIS
2 июл 2024
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
15 май 2024
:
Новая песня VISIONS OF ATLANTIS
20 мар 2024
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
27 ноя 2023
:
Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS
4 апр 2023
:
Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS
2 фев 2023
:
Новый концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет весной
9 янв 2023
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
11 май 2022
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
12 апр 2022
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
7 мар 2022
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
21 мар 2021
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»
1 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS
28 авг 2020
:
Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS
6 апр 2020
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
5 сен 2019
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Мы хотим расширить границы стиля»
24 авг 2019
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
3 авг 2019
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
8 июл 2019
:
Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS
26 фев 2019
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме
18 янв 2019
:
Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS
30 ноя 2018
:
Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой
4 сен 2018
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
19 апр 2018
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
16 фев 2018
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
10 фев 2018
:
Новая песня VISIONS OF ATLANTIS
2 фев 2018
:
Рассказ о бокс-сете VISIONS OF ATLANTIS
22 дек 2017
:
Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS
3 дек 2017
:
VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале
30 апр 2016
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
17 фев 2016
:
Новый ЕР VISIONS OF ATLANTIS выйдет в апреле
8 янв 2015
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о трагедии в Париже
17 июл 2014
:
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
16 дек 2013
:
Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о своем уходе
9 дек 2013
:
Новый состав VISIONS OF ATLANTIS
13 мар 2013
:
Превью нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
18 янв 2013
:
Новый альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет в марте
28 дек 2012
:
VISIONS OF ATLANTIS заканчивают работу над альбомом
20 окт 2012
:
Две песни бывшей вокалистки VISIONS OF ATLANTIS
26 сен 2012
:
Барабанщик EMERGENCY GATE поедет в тур с VISIONS OF ATLANTIS
28 янв 2012
:
Название нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
20 янв 2012
:
VISIONS OF ATLANTIS начинают запись нового альбома
7 янв 2012
:
Умерла бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS
5 янв 2012
:
VISIONS OF ATLANTIS готовятся к записи
7 окт 2011
:
Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
1 окт 2011
:
Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
26 сен 2011
:
VISIONS OF ATLANTIS планируют съемку DVD
19 сен 2011
:
Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
9 сен 2011
:
Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
2 сен 2011
:
Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
24 авг 2011
:
Обложка и трек-лист нового ЕР VISIONS OF ATLANTIS
19 авг 2011
:
Новый гитарист VISIONS OF ATLANTIS
19 июл 2011
:
VISIONS OF ATLANTIS расстались с басистом
25 фев 2011
:
Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
9 фев 2011
:
Треклер нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
14 янв 2011
:
Тизер нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
25 дек 2010
:
Трек-лист нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
23 дек 2010
:
Семпл новой песни VISIONS OF ATLANTIS
4 дек 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома VISIONS OF ATLANTIS
6 май 2010
:
VISIONS OF ATLANTIS расстались с басистом и нашли нового
18 мар 2010
:
VISIONS OF ATLANTIS начнут запись в мае
24 сен 2009
:
Новости от VISIONS OF ATLANTIS
30 июл 2009
:
VISIONS OF ATLANTIS расстались с вокалисткой, объявлена замена
2 фев 2009
:
VISIONS OF ATLANTIS анонсировали новую вокалистку
26 янв 2009
:
VISIONS OF ATLANTIS представят новую вокалистку в течении недели
19 янв 2008
:
Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS дает частные уроки
4 дек 2007
:
VISIONS OF ATLANTIS ищут вокалистку
1 ноя 2007
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS собирается записать сольный альбом
9 мар 2007
:
VISIONS OF ATLANTIS: сэмплы с нового альбома 'Trinity'
30 ноя 2006
:
Подробности о новом альбоме VISIONS OF ATLANTIS
13 окт 2005
:
VISIONS OF ATLANTIS сменили вокалистку
сегодня
Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS
Tonight I'm Alive live @ RockHarz 2025, новое видео группы VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 110
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет