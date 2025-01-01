×
Trollfest
Норвегия
Folk Metal
Pop Metal
Black Metal
http://www.trollfest.com
Myspace:
http://www.myspace.com/trollfest
Facebook:
http://www.facebook.com/trollfestofficial
15 авг 2025
:
Концертное видео TROLLFEST
9 авг 2025
:
Концертное видео TROLLFEST
9 дек 2024
:
Видео с текстом от TROLLFEST
25 фев 2024
:
Новое видео TROLLFEST
15 дек 2023
:
Кавер-версия KORPIKLAANI от TROLLFEST
12 июл 2022
:
Демонстрационное видео от TROLLFEST
16 июн 2022
:
Демонстрационное видео от TROLLFEST
25 май 2022
:
Новое видео TROLLFEST
24 май 2022
:
Вскрытие TROLLFEST
20 апр 2022
:
Новое видео TROLLFEST
16 мар 2022
:
Новое видео TROLLFEST
16 фев 2022
:
Новое видео TROLLFEST
11 янв 2022
:
Новое видео TROLLFEST
22 мар 2021
:
Новое видео TROLLFEST
19 фев 2021
:
Новое видео TROLLFEST
22 янв 2021
:
Кавер-версия хита Бобби Макферрина от TROLLFEST
22 окт 2020
:
Новое видео TROLLFEST
16 дек 2018
:
Новое видео TROLLFEST
2 ноя 2018
:
Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой
19 авг 2017
:
Новое видео TROLLFEST
21 мар 2017
:
Новое видео TROLLFEST
25 фев 2017
:
Новое видео TROLLFEST
12 янв 2017
:
Трейлер нового альбома TROLLFEST
19 дек 2016
:
Новое видео TROLLFEST
25 ноя 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
10 ноя 2016
:
Трейлер нового альбома TROLLFEST
27 окт 2016
:
Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой
1 апр 2014
:
Новое видео TROLLFEST
5 мар 2014
:
Фрагмент новой песни TROLLFEST
10 янв 2014
:
Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте
29 июн 2013
:
TROLLFEST приступили к записи
25 мар 2013
:
Новое видео TROLLFEST
22 янв 2013
:
TROLLFEST планируют подарок на юбилей
27 июл 2012
:
Новое видео TROLLFEST
29 июн 2012
:
Новая песня TROLLFEST
2 июн 2012
:
Тизер нового альбома TROLLFEST
1 июн 2012
:
TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом
5 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
7 ноя 2011
:
TROLLFEST начали запись альбома
29 сен 2011
:
Новое видео TROLLFEST
14 авг 2011
:
Видео с выступления TROLLFEST
7 май 2011
:
Новое видео TROLLFEST
10 апр 2011
:
Новый трейлер TROLLFEST
8 фев 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
14 янв 2011
:
TROLLFEST на NOISEART RECORDS
10 окт 2010
:
Концертное видео TROLLFEST
10 июл 2010
:
Новая песня TROLLFEST
10 янв 2010
:
TROLLFEST начинают работу в студии
27 дек 2009
:
TROLLFEST: Видео из России
22 май 2009
:
TROLLFEST : новый ЕР выйдет в июле
31 дек 2008
:
Три новые песни от TROLLFEST
7 окт 2008
:
TROLLFEST опубликовали обложку и трек-лист нового альбома
сегодня
Концертное видео TROLLFEST
Kjettaren mot Strømmen, концертное видео TROLLFEST, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
просмотров: 82
