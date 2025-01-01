Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Новости
O <- TOP5 <-
все новости группы



*

Trollfest

*



15 авг 2025 : 		 Концертное видео TROLLFEST

9 авг 2025 : 		 Концертное видео TROLLFEST

9 дек 2024 : 		 Видео с текстом от TROLLFEST

25 фев 2024 : 		 Новое видео TROLLFEST

15 дек 2023 : 		 Кавер-версия KORPIKLAANI от TROLLFEST

12 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от TROLLFEST

16 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от TROLLFEST

25 май 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

24 май 2022 : 		 Вскрытие TROLLFEST

20 апр 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

16 мар 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

16 фев 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

11 янв 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 мар 2021 : 		 Новое видео TROLLFEST

19 фев 2021 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита Бобби Макферрина от TROLLFEST

22 окт 2020 : 		 Новое видео TROLLFEST

16 дек 2018 : 		 Новое видео TROLLFEST

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

19 авг 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

21 мар 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 фев 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

12 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

19 дек 2016 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

10 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST
Концертное видео TROLLFEST



Kjettaren mot Strømmen, концертное видео TROLLFEST, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 82

