Новости
Unleashed

14 авг 2025 : 		 Новая песня UNLEASHED

11 авг 2025 : 		 Вокалист UNLEASHED: «Здорово, что мы продержались 35 лет, и это не предел!»

17 июл 2025 : 		 Новая песня UNLEASHED

23 июн 2025 : 		 Что мотивирует музыкантов UNLEASHED?

19 июн 2025 : 		 Новая песня UNLEASHED

11 июн 2025 : 		 Барабанщик UNLEASHED: «Вы всегда понимаете, что слушаете именно нашу песню»

21 май 2025 : 		 Новое видео UNLEASHED

6 янв 2025 : 		 Умер оригинальный гитарист UNLEASHED

6 янв 2025 : 		 Вокалист UNLEASHED о новом материале

8 дек 2024 : 		 UNLEASHED в студии

18 июн 2024 : 		 UNLEASHED выпустят альбом в начале года

10 май 2022 : 		 Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра

20 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED

10 ноя 2021 : 		 Новое видео UNLEASHED

14 окт 2021 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 сен 2021 : 		 UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

17 апр 2020 : 		 Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов

22 окт 2018 : 		 Новая песня UNLEASHED

19 окт 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNLEASHED

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

23 авг 2018 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью

7 май 2018 : 		 UNLEASHED на Napalm Records

9 сен 2016 : 		 Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook

16 май 2016 : 		 Винил UNLEASHED выйдет в 2016

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED
Новая песня UNLEASHED



To My Only Son, новая песня UNLEASHED, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Fire Upon Your Lands, релиз которого намечен на 15 августа на Napalm Records:

01. Left For Dead
02. A Toast To The Fallen
03. The Road To Haifa Pier
04. War Comes Again
05. Fire Upon Your Lands
06. Loyal To The End
07. Midjardarhaf
08. Hail The Varangians!
09. To My Only Son
10. Hold Your Hammers High!
11. Unknown Flag




просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
