To My Only Son, новая песня UNLEASHED, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Fire Upon Your Lands, релиз которого намечен на 15 августа на Napalm Records:
01. Left For Dead
02. A Toast To The Fallen
03. The Road To Haifa Pier
04. War Comes Again
05. Fire Upon Your Lands
06. Loyal To The End
07. Midjardarhaf
08. Hail The Varangians!
09. To My Only Son
10. Hold Your Hammers High!
11. Unknown Flag
