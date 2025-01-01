Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 33
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
Krokus

15 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KROKUS

30 июл 2025 : 		 KROKUS скорее выпустят сингл, чем альбом

25 июн 2025 : 		 Басист KROKUS: «Мы верим в рок!»

15 мар 2025 : 		 Винил KROKUS выйдет весной

3 окт 2024 : 		 Прощание KROKUS было липовым?

8 янв 2024 : 		 Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прообразом логотипа METALLICA»

10 окт 2023 : 		 Вокалист KROKUS готовит новый сольный альбом

4 июл 2023 : 		 KROKUS собираются продолжить после прощального тура

7 май 2023 : 		 Видео с выступления KROKUS

16 дек 2022 : 		 Почему KROKUS не едут в тур

14 июн 2022 : 		 Новое видео от вокалиста KROKUS

26 апр 2022 : 		 Вокалист KROKUS надеется на новые концерты

3 мар 2022 : 		 Вокалист KROKUS — о том, почему отказался прослушиваться в AC/DC

16 фев 2022 : 		 Вокалист KROKUS хотел бы примириться с DEE SNIDER'ом

13 фев 2022 : 		 Семплы новых песен вокалиста KROKUS

12 ноя 2021 : 		 Вокалист KROKUS записал альбом

21 июл 2021 : 		 Вокалист KROKUS о записи Headhunter

18 дек 2020 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет зимой

1 май 2020 : 		 KROKUS отложили тур по США

13 сен 2018 : 		 KROKUS планируют завершить карьеру

6 мар 2017 : 		 Видео с выступления KROKUS

2 фев 2017 : 		 Новое видео KROKUS

26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

8 май 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

1 апр 2015 : 		 Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC
Профессиональное видео полного выступления KROKUS



Профессиональное видео полного выступления KROKUS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Headhunter
Long Stick Goes Boom (with "Pinball Wizard" by The Who snippet)
Stayed Awake All Night (Bachman–Turner Overdrive cover)
Rock 'n' Roll Tonight
Winning Man
Hoodoo Woman
Eat the Rich
Fire
Rockin' in the Free World (Neil Young cover)
Easy Rocker
Bedside Radio
Heatstrokes (Including Drum Solo)
Screaming in the Night
Live for the Action




просмотров: 106

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
