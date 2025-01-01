Профессиональное видео полного выступления KROKUS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Headhunter
Long Stick Goes Boom (with "Pinball Wizard" by The Who snippet)
Stayed Awake All Night (Bachman–Turner Overdrive cover)
Rock 'n' Roll Tonight
Winning Man
Hoodoo Woman
Eat the Rich
Fire
Rockin' in the Free World (Neil Young cover)
Easy Rocker
Bedside Radio
Heatstrokes (Including Drum Solo)
Screaming in the Night
Live for the Action
