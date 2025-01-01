Arts
Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
*

Warmen

*



14 авг 2025 : 		 Новое видео WARMEN

3 июл 2025 : 		 Новое видео WARMEN

30 май 2025 : 		 Новая песня WARMEN

20 май 2025 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет летом

8 июл 2024 : 		 Видео полного выступления WARMEN

6 июн 2024 : 		 Новое видео WARMEN

22 ноя 2023 : 		 WARMEN исполнили CHILDREN OF BODOM

14 июл 2023 : 		 Новое видео WARMEN

16 июн 2023 : 		 Новая песня WARMEN

1 июн 2023 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет летом

16 апр 2023 : 		 PETRI LINDROOS в WARMEN

18 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от WARMEN

20 дек 2022 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году

8 ноя 2021 : 		 WARMEN приступили к сочинению

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARMEN

1 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома WARMEN

14 июл 2014 : 		 Новая песня WARMEN

27 июн 2013 : 		 WARMEN завершили мастеринг

29 апр 2013 : 		 Новая песня WARMEN

26 окт 2011 : 		 WARMEN начали запись

27 янв 2011 : 		 WARMEN начали работу над новым материалом

22 фев 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта WARMEN

10 янв 2010 : 		 Гости на юбилейном концерте WARMEN

24 дек 2009 : 		 WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен

13 ноя 2009 : 		 Кавер-версия ROXETTE от WARMEN

2 май 2009 : 		 Японская версия альбома WARMEN будет содержать кавер-версию ROXETTE
|||| сегодня

Новое видео WARMEN



WARMEN выпустят новую работу, получившую название "Band Of Brothers", 15 августа на Reaper Entertainment. В рамках выступления на Summer Breeze Open Air, группа представила новую пластинку:

01. Band Of Brothers
02. One More Year
03. Nine Lives
04. When Doves Cry Blood
05. Out For Blood
06. Kingdom Of Rust
07. March Or Die
08. Untouched
09. Coup De Grâce
10. Dethroned
11. The Kiss Of Judas (STRATOVARIUS cover)




просмотров: 27

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом