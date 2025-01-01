Новое видео WARMEN

WARMEN выпустят новую работу, получившую название "Band Of Brothers", 15 августа на Reaper Entertainment. В рамках выступления на Summer Breeze Open Air, группа представила новую пластинку:
01. Band Of Brothers
02. One More Year
03. Nine Lives
04. When Doves Cry Blood
05. Out For Blood
06. Kingdom Of Rust
07. March Or Die
08. Untouched
09. Coup De Grâce
10. Dethroned
11. The Kiss Of Judas (STRATOVARIUS cover)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет