Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

VERNON REID представил новый сингл, "Beautiful Bastard", который будет включен в выходящий третьего октября на Artone / The Players Club Records альбом "Hoodoo Telemetry":
01. Door Of No Return
02. Freedom Jazz Dance
03. Good Afternoon Everyone
04. The Haunting
05. Bronx Paradox
06. Or Knot
07. Dying To Live
08. Politician
09. Black Fathom Five
10. Beautiful Bastard
11. Meditation On The Last Times I Saw Arthur Rhames
12. My Little Zulu Babe
13. In Effigy
14. Brave New World
