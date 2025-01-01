×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
57
MEGADETH обещают последний альбом и тур
43
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
Mike Tramp
Дания
Hard Rock
http://miketramp.dk/home
Myspace:
http://www.myspace.com/miketramp
15 авг 2025
:
MIKE TRAMP представил новый сингл
12 авг 2025
:
Зачем MIKE TRAMP продолжает перепевать WHITE LION
11 июл 2025
:
Видео с текстом от MIKE TRAMP
12 мар 2025
:
Видео с текстом от MIKE TRAMP
20 янв 2025
:
MIKE TRAMP закончил
27 ноя 2024
:
MIKE TRAMP представил новое видео
24 окт 2024
:
MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»
10 сен 2024
:
Видео с выступления MIKE TRAMP
4 сен 2024
:
Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP
26 авг 2024
:
MIKE TRAMP представил новое видео
17 июл 2024
:
MIKE TRAMP представил новое видео
16 июл 2024
:
Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс
16 июн 2024
:
MIKE TRAMP представил новое видео
26 янв 2024
:
MIKE TRAMP представил новое видео
25 янв 2024
:
Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной
3 окт 2023
:
Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?
24 май 2023
:
MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»
16 май 2023
:
MIKE TRAMP поймал две полоски
10 мар 2023
:
Трейлер нового релиза MIKE TRAMP
5 мар 2023
:
MIKE TRAMP выпустил новый сингл
8 фев 2023
:
MIKE TRAMP перепел WHITE LION
29 июн 2022
:
MIKE TRAMP выпустит альбом осенью
8 июн 2022
:
MIKE TRAMP представил новое видео
2 июн 2022
:
Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле
8 фев 2022
:
Новое видео MIKE TRAMP
28 янв 2022
:
MIKE TRAMP споёт на датском
28 дек 2021
:
MIKE TRAMP выпустит сингл зимой
12 май 2021
:
MIKE TRAMP — у ваших окон
9 мар 2021
:
MIKE TRAMP не поедет на Евровидение
20 фев 2021
:
MIKE TRAMP выпустит сборник весной
19 фев 2021
:
MIKE TRAMP представил новое видео
12 фев 2021
:
MIKE TRAMP хочет на Евровидение
1 фев 2021
:
Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле
25 янв 2021
:
MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»
26 окт 2020
:
Видео с текстом от MIKE TRAMP
11 окт 2020
:
MIKE TRAMP выпускает антологию
14 апр 2020
:
MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома
28 фев 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома MIKE TRAMP
21 фев 2020
:
MIKE TRAMP представил новое видео
3 фев 2020
:
MIKE TRAMP планирует тур из песен WHITE LION
27 ноя 2019
:
MIKE TRAMP: «Гранж дал глэм-группам понять, что их легко заменить»
30 авг 2019
:
Видео с текстом MIKE TRAMP
10 фев 2019
:
Новая песня MIKE TRAMP
26 янв 2019
:
Новое видео MIKE'a TRAMP'a
18 янв 2019
:
Трейлер нового альбома MIKE TRAMP
27 ноя 2018
:
MIKE TRAMP выпустит альбом весной
16 авг 2018
:
MIKE TRAMP переиздает дебют
12 сен 2017
:
MIKE TRAMP выпустит бокс-сет зимой
14 янв 2017
:
Новое видео MIKE TRAMP
11 дек 2016
:
Обложка нового альбома MIKE TRAMP
13 ноя 2016
:
Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a
17 окт 2016
:
Новый альбом MIKE TRAMP выйдет зимой
6 май 2016
:
Новое видео MIKE TRAMP
24 сен 2015
:
Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a
21 авг 2015
:
Новое видео MIKE TRAMP
16 июн 2015
:
Новая песня MIKE TRAMP
8 июн 2015
:
Трек-лист нового альбома MIKE TRAMP
11 май 2015
:
MIKE TRAMP выпустит новый альбом в августе
19 фев 2015
:
MIKE TRAMP в прямом эфире на радио
18 фев 2015
:
MIKE TRAMP на TARGET RECORDS
17 июн 2014
:
MIKE TRAMP выпустит новый альбом в августе
4 июн 2013
:
Видео с выступления MIKE TRAMP
17 апр 2013
:
MIKE TRAMP: «C меня уже хватит WHITE LION»
5 апр 2013
:
MIKE TRAMP выпустит новый альбом в апреле
8 мар 2013
:
MIKE TRAMP представил новый альбом
25 янв 2013
:
MIKE TRAMP выпустит новый альбом в апреле
30 ноя 2012
:
MIKE TRAMP в акустике
29 ноя 2012
:
MIKE TRAMP: "причиной обрушения башен близнецов были не самолёты"
18 июл 2012
:
MIKE TRAMP завершил работу над альбомом
4 фев 2011
:
Тизер нового альбома MIKE TRAMP & THE ROCK 'N' ROLL CIRCUZ
30 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома MIKE TRAMP & THE ROCK 'N' ROLL CIRCUZ
27 янв 2011
:
Обложка нового альбома MIKE TRAMP & THE ROCK 'N' ROLL CIRCUZ
14 ноя 2010
:
Mike Tramp предупреждает о фейк-аккаунте в Facebook
2 авг 2010
:
MIKE TRAMP & THE ROCK 'N' ROLL CIRCUZ работают над новым диском
сегодня
MIKE TRAMP представил новый сингл
"Fight To Survive", новый сингл от MIKE TRAMP, доступен ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs Of White Lion - Vol. III", релиз которого намечен на 19 сентября:
01. Dirty Woman
02. Warsong
03. Fight To Survive
04. She's Got Everything
05. In The City
06. If My Mind Is Evil
07. Cherokee
08. All Burn In Hell
09. Don't Say It's Over
10. Radar Love
