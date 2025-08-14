сегодня



MEGADETH обещают последний альбом и тур



Лидер MEGADETH Dave Mustaine сообщил, что выходящий в начале следующего года альбом станет последним, после чего коллектив отправится в финальный тур:



«Есть очень много музыкантов, которые завершили свою карьеру, случайно или намеренно. Большинство из них не имеют возможности уйти на своих условиях и на вершине, а я сейчас нахожусь именно на этом этапе своей жизни. Я объездил весь мир, у меня миллионы и миллионы поклонников, и самое трудное во всем этом - попрощаться с ними.



Мы не можем дождаться, когда вы услышите этот альбом и увидите нас в туре. Если когда-либо и было идеальное время для выпуска нового альбома, то это сейчас. Если когда-либо и было идеальное время для мирового турне, так это сейчас. Это также идеальное время для того, чтобы сказать вам, что это наш последний студийный альбом. За эти годы мы приобрели много друзей, и я надеюсь увидеть всех вас в нашем глобальном прощальном туре. Не злитесь, не грустите, радуйтесь за всех нас, приходите праздновать вместе со мной эти несколько лет. Мы сделали вместе нечто поистине замечательное, что, вероятно, никогда не повторится. Мы основали музыкальный стиль, мы начали революцию, мы изменили мир гитар и то, как на них играют, и мы изменили мир. Группы, в которых я играл, повлияли на весь мир. Я люблю вас всех за это. Спасибо вам за все!»







