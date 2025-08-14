Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

20 апр 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP

19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

23 мар 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»

12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»

24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH обещают последний альбом и тур



zoom
Лидер MEGADETH Dave Mustaine сообщил, что выходящий в начале следующего года альбом станет последним, после чего коллектив отправится в финальный тур:

«Есть очень много музыкантов, которые завершили свою карьеру, случайно или намеренно. Большинство из них не имеют возможности уйти на своих условиях и на вершине, а я сейчас нахожусь именно на этом этапе своей жизни. Я объездил весь мир, у меня миллионы и миллионы поклонников, и самое трудное во всем этом - попрощаться с ними.

Мы не можем дождаться, когда вы услышите этот альбом и увидите нас в туре. Если когда-либо и было идеальное время для выпуска нового альбома, то это сейчас. Если когда-либо и было идеальное время для мирового турне, так это сейчас. Это также идеальное время для того, чтобы сказать вам, что это наш последний студийный альбом. За эти годы мы приобрели много друзей, и я надеюсь увидеть всех вас в нашем глобальном прощальном туре. Не злитесь, не грустите, радуйтесь за всех нас, приходите праздновать вместе со мной эти несколько лет. Мы сделали вместе нечто поистине замечательное, что, вероятно, никогда не повторится. Мы основали музыкальный стиль, мы начали революцию, мы изменили мир гитар и то, как на них играют, и мы изменили мир. Группы, в которых я играл, повлияли на весь мир. Я люблю вас всех за это. Спасибо вам за все!»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 авг 2025
gravitgroove
Опаньки! Ну, посмотрим...посмотрим.

Интересно бы понять истинную причину такого решения. Но судя по всему просто устал.
14 авг 2025
K
Kiskenbassker
О, очередные прощающиеся нарисовались.
14 авг 2025
N
Nepalcev
Ну а что, Дэйв пока сам ходит и при памяти, хоть для себя поживёт. Видимо, история с Оззи навела на здравые мысли.
С турами завяжут, для души и на "коммуналочку" можно как Слесаря единичные концерты давать. Вполне реальная тема.
просмотров: 356

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом