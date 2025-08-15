Arts
Новости
Новости
*

Scorpions

*



15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS

21 фев 2025 : 		 SCORPIONS опять хотят в студию

14 фев 2025 : 		 Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым
SCORPIONS ждут подходящего времени



Участники SCORPIONS Klaus Meine, Rudolf Schenker и Matthias Jabs в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответили на вопрос о том, есть ли у группы планы на новую музыку:

Rudolf: «Да, если у Klaus'a будет достаточное количество текстов для того, чтобы мы смогли работать над песнями, потому что это была очень хорошая идея, когда мы создавали "Rock Believer". Klaus пришёл впервые с кучей текстов и сказал: "Rudolf, посмотри, что у меня есть. Может, что-то из этого подойдёт". Я был в студии в Таиланде и ездил по окрестностям. В студии я сделал несколько демо-записей, пригласил нашего звукоинженера. И мне удалось всё скомпоновать и отправить ребятам.

Сегодня можно придать форму всему, о чём говорится в песне. И я думаю, что это крутой новый способ работы и сочинения, потому что если начинается рутина, ты оказываешься в скучном русле. Но если есть тексты и ты понимаешь: "Это здорово", — это потрясно».

Klaus вступил в разговор:

«Я отправил Rudolf'y несколько новых текстов довольно давно, но до сих пор не получил ответа».

Rudolf пояснил:

«Он прислал мне один текст. Для одной песни. И эта песня должна стать по-настоящему классной композицией. Но дело в том, что нужно подобрать правильный момент. Это важно... Я думаю, что когда-нибудь подходящее время настанет. С другой стороны, "Still Loving You" ждала семь с половиной лет, прежде чем группа смогла её сыграть. Потому что Uli Jon Roth не хотел её исполнять... Я не знаю, почему. Мы говорили об этом, но это был неподходящий момент... А потом мы всё-таки записали её. Настало время, когда все были готовы к этому, и важно иметь терпение, чтобы уметь ждать достаточно долго».

Ссылаясь на то, что ему 77 лет, а Rudolf'y 76, Klaus добавил:

«Но тогда семь лет не были большой проблемой. А сейчас всё совсем по-другому».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 авг 2025
m
mohnatiy
Всё понятно, ждём двадцать пятый последний альбом
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
