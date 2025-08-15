сегодня



SCORPIONS ждут подходящего времени



Участники SCORPIONS Klaus Meine, Rudolf Schenker и Matthias Jabs в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответили на вопрос о том, есть ли у группы планы на новую музыку:



Rudolf: «Да, если у Klaus'a будет достаточное количество текстов для того, чтобы мы смогли работать над песнями, потому что это была очень хорошая идея, когда мы создавали "Rock Believer". Klaus пришёл впервые с кучей текстов и сказал: "Rudolf, посмотри, что у меня есть. Может, что-то из этого подойдёт". Я был в студии в Таиланде и ездил по окрестностям. В студии я сделал несколько демо-записей, пригласил нашего звукоинженера. И мне удалось всё скомпоновать и отправить ребятам.



Сегодня можно придать форму всему, о чём говорится в песне. И я думаю, что это крутой новый способ работы и сочинения, потому что если начинается рутина, ты оказываешься в скучном русле. Но если есть тексты и ты понимаешь: "Это здорово", — это потрясно».



Klaus вступил в разговор:



«Я отправил Rudolf'y несколько новых текстов довольно давно, но до сих пор не получил ответа».



Rudolf пояснил:



«Он прислал мне один текст. Для одной песни. И эта песня должна стать по-настоящему классной композицией. Но дело в том, что нужно подобрать правильный момент. Это важно... Я думаю, что когда-нибудь подходящее время настанет. С другой стороны, "Still Loving You" ждала семь с половиной лет, прежде чем группа смогла её сыграть. Потому что Uli Jon Roth не хотел её исполнять... Я не знаю, почему. Мы говорили об этом, но это был неподходящий момент... А потом мы всё-таки записали её. Настало время, когда все были готовы к этому, и важно иметь терпение, чтобы уметь ждать достаточно долго».



Ссылаясь на то, что ему 77 лет, а Rudolf'y 76, Klaus добавил:



«Но тогда семь лет не были большой проблемой. А сейчас всё совсем по-другому».







