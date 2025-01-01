Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 33
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
[= ||| все новости группы



*

Hammer King

*



15 авг 2025 : 		 Новое видео HAMMER KING

11 июл 2025 : 		 Новое видео HAMMER KING

6 июн 2025 : 		 Новое видео HAMMER KING

21 мар 2024 : 		 Новое видео HAMMER KING

22 фев 2024 : 		 Новое видео HAMMER KING

18 янв 2024 : 		 Новое видео HAMMER KING

31 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от HAMMER KING

17 авг 2022 : 		 Новое видео HAMMER KING

14 июл 2022 : 		 Новое видео HAMMER KING

7 июн 2022 : 		 Новое видео HAMMER KING

27 янв 2022 : 		 Новое видео HAMMER KING

21 окт 2021 : 		 Новое видео HAMMER KING

13 июн 2021 : 		 Новое видео HAMMER KING

7 май 2021 : 		 Новое видео HAMMER KING

1 апр 2021 : 		 Новое видео HAMMER KING

17 дек 2020 : 		 HAMMER KING на Napalm Records

26 сен 2018 : 		 Новое видео HAMMER KING

7 ноя 2016 : 		 Новая песня HAMMER KING

11 окт 2016 : 		 Новое видео HAMMER KING

2 окт 2016 : 		 Новый альбом HAMMER KING выйдет осенью

13 май 2015 : 		 Новый альбом HAMMER KING доступен для прослушивания

21 ноя 2014 : 		 Новое видео HAMMER KING
Новое видео HAMMER KING



Schlaf Kaiser Schlaf, новое видео HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Make Metal Royal Again", релиз которого намечен на 15 августа на Reaper Entertainment.




просмотров: 150

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
