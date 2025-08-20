сегодня



Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»



Blake Armstrong, которого большинство знают как Space Boy Comics, признался, что создал новую обложку MEGADETH:



«Если бы я мог сказать своему пятнадцатилетнему «я», что меня попросят создать обложку для последней студийной пластинки MEGADETH, я бы (что вполне уместно) просто взорвался.



Процесс создания дизайна этой пластинки был сплошным удовольствием (плюс-минус небольшая паника то тут, то там). Это действительно нечто - работать в тесном контакте с артистами, ответственными за создание такого грандиозного произведения жанра. Я считаю, что мне очень повезло, что я каждый день нахожусь в орбите таких удивительных творцов.



Будет еще много интересного и увлекательного в этом путешествии, но я просто хочу от всей души поблагодарить @cshields12 @justismustaine и самого мужчину, @davemustaine, за то, что позволили мне принять участие в этом безумном цирке. Но больше всех я хочу поблагодарить @soph.lamontagne за то, что она была моей опорой и поддержкой во время всех этих взлетов и падений.



Эта работа представляет собой лишь первые ноты произведения — впереди будет еще много других. Надеюсь, вам всем понравится!»





