Новости
20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

20 апр 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP

19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

23 мар 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»

12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»



Blake Armstrong, которого большинство знают как Space Boy Comics, признался, что создал новую обложку MEGADETH:

«Если бы я мог сказать своему пятнадцатилетнему «я», что меня попросят создать обложку для последней студийной пластинки MEGADETH, я бы (что вполне уместно) просто взорвался.

Процесс создания дизайна этой пластинки был сплошным удовольствием (плюс-минус небольшая паника то тут, то там). Это действительно нечто - работать в тесном контакте с артистами, ответственными за создание такого грандиозного произведения жанра. Я считаю, что мне очень повезло, что я каждый день нахожусь в орбите таких удивительных творцов.

Будет еще много интересного и увлекательного в этом путешествии, но я просто хочу от всей души поблагодарить @cshields12 @justismustaine и самого мужчину, @davemustaine, за то, что позволили мне принять участие в этом безумном цирке. Но больше всех я хочу поблагодарить @soph.lamontagne за то, что она была моей опорой и поддержкой во время всех этих взлетов и падений.

Эта работа представляет собой лишь первые ноты произведения — впереди будет еще много других. Надеюсь, вам всем понравится!»




Комментарии

20 авг 2025
BaphometsGuitar
"а то, что позволили мне принять участие в этом безумном цирке" - двусмысленно однако
20 авг 2025
olly71
Было бы логично конечно что бы последнюю обложку сделал Репка . Но либо он слишком дорого сейчас стоит либо другие преграды . но было бы логично.
20 авг 2025
N
Nepalcev
А альбом логично назвать "Megadeth" - в миру будет "белым".
И Боба Рока в продюсеры, логично???
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
