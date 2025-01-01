Arts
16 авг 2025 : 		 WHITESNAKE переиздают Forevermore

5 июн 2025 : 		 JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»

3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE
|||| 16 авг 2025

WHITESNAKE переиздают Forevermore



26 сентября на Rhino состоится выпуск переизданной работы WHITESNAKE Forevermore, получивший название "Forevermore: Revisited, Remixed And Remastered", который будет доступен на пяти дисках и Blu-ray, а также на двойном виниле:




