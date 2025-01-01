16 авг 2025



WHITESNAKE переиздают Forevermore



26 сентября на Rhino состоится выпуск переизданной работы WHITESNAKE Forevermore, получивший название "Forevermore: Revisited, Remixed And Remastered", который будет доступен на пяти дисках и Blu-ray, а также на двойном виниле:







