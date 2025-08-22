сегодня



Полицейский правильно застрелил бывшего гитариста POSSESSED



Офицер South San Francisco Police Department, застреливший бывшего гитариста POSSESSED Брайана Монтана, сделал это в рамках «юридически оправданной самообороны и защиты других лиц», как было объявлено в четверг (14 августа) офисом окружного прокурора округа Сан-Матео Стивена М. Вагстаффа.



Постановление, объявленное офисом окружного прокурора, гласит следующее:



«Окружная прокуратура округа Сан-Матео завершила наше расследование в отношении офицера, причастного к убийству Брайана Монтаны 28 апреля 2025 года сотрудником полиции Южного Сан-Франциско Джеффри Ли на Арройо драйв, 302, в Южном Сан-Франциско. После тщательного расследования, проведенного инспектором Николь Фон Глан и другими инспекторами прокуратуры округа Сан-Матео, окружной прокурор Стивен М. Уэгстафф пришел к выводу, что нет никаких юридических оснований для предъявления уголовного обвинения офицеру Джеффри Ли в убийстве мистера Монтаны. Окружной прокурор Уэгстафф пришел к выводу, что применение силы офицером Ли было юридически оправданной самообороной и защитой других лиц в соответствии со статьями 835а и 196 Уголовного кодекса Калифорнии. Таким образом, это дело в настоящее время считается закрытым».



Как сообщили в полицейском управлении Южного Сан-Франциско, 60-летний житель Монтаны погиб в перестрелке с полицейскими после того, как во время ссоры направил пистолет на соседа. По сообщениям, ссора началась из-за обрезков деревьев во дворе соседа. По словам властей, Монтана в какой-то момент укрылся за припаркованными автомобилями и ландшафтным дизайном и почти полчаса стрелял в полицейских из трех разных видов оружия.



«[Монтана] несколько раз выстрелил в полицейских из пистолета, дробовика и винтовки … Полицейские использовали патрульные машины в качестве прикрытия и открыли ответный огонь. Подозреваемый был ранен и в конечном итоге скончался на месте происшествия», — сообщили в полицейском управлении Южного Сан-Франциско.



«Один житель дома, в который стрелял подозреваемый, получил травму, не представляющую угрозы для жизни, и был доставлен в местную травматологическую больницу. Близлежащие жилые дома также были проверены, и полицейские подтвердили, что больше никто не пострадал. Во время этого критического инцидента никто из сотрудников полиции не пострадал».



Свидетель рассказал CBS News об инциденте: «Насколько я понимаю, они поссорились из-за дерева, на котором висели гирлянды. Вот насколько глупы подобные вещи. Возник спор из-за дерева, которое один из них срубил, что является его правом... А потом кто-то попытался уладить его с помощью пистолета».









