Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»



COLIN BRITTAIN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие чувства он испытывает от прибывания в такой культовой группе как LINKIN PARK:



«Для меня это как свершившийся полный оборот — я начинал как барабанщик, стал продюсером, [а теперь]я снова играю на барабанах. И я люблю эту группу, люблю людей и музыку, так что это удивительно приятный опыт».



Говоря о том, как много своего собственного стиля он может привнести в классические песни LINKIN PARK, когда выступает со своими коллегами по группе, Colin сказал:



«Я думаю, что LINKIN PARK был важной частью моего воспитания как музыканта, что-то из этого заложено в ДНК моей игры, так что это очень важно. поэтому был довольно естественный переход. Очевидно, что всякий раз, когда ты играешь с кем-то, ты не можешь не привнести в инструмент свою индивидуальность. В этом и заключается смысл выступления группы вживую. Так что я действительно не знаю, как это проявляется у меня. Думаю, этот вопрос лучше задать вам или фанатам, чтобы они могли увидеть разницу. На самом деле я не слишком люблю сравнивать. Я просто выхожу и исполняю музыку, которая мне нравится больше всего, а также стараюсь оставаться максимально верным записям, которые мы все знаем и любим».







