Новости
24 авг 2025 : 		 Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»

12 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK
Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»



COLIN BRITTAIN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие чувства он испытывает от прибывания в такой культовой группе как LINKIN PARK:

«Для меня это как свершившийся полный оборот — я начинал как барабанщик, стал продюсером, [а теперь]я снова играю на барабанах. И я люблю эту группу, люблю людей и музыку, так что это удивительно приятный опыт».

Говоря о том, как много своего собственного стиля он может привнести в классические песни LINKIN PARK, когда выступает со своими коллегами по группе, Colin сказал:

«Я думаю, что LINKIN PARK был важной частью моего воспитания как музыканта, что-то из этого заложено в ДНК моей игры, так что это очень важно. поэтому был довольно естественный переход. Очевидно, что всякий раз, когда ты играешь с кем-то, ты не можешь не привнести в инструмент свою индивидуальность. В этом и заключается смысл выступления группы вживую. Так что я действительно не знаю, как это проявляется у меня. Думаю, этот вопрос лучше задать вам или фанатам, чтобы они могли увидеть разницу. На самом деле я не слишком люблю сравнивать. Я просто выхожу и исполняю музыку, которая мне нравится больше всего, а также стараюсь оставаться максимально верным записям, которые мы все знаем и любим».




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
