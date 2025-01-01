Гитарист W.A.S.P. о новом материале

1 июл 2024 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»
19 июн 2024 :
|
Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»
10 июн 2024 :
|
Сидячий W.A.S.P.
7 июн 2024 :
|
Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья
3 июн 2024 :
|
W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников
28 май 2024 :
|
W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом
13 янв 2024 :
|
Второй бокс-сет W.A.S.P.
4 янв 2024 :
|
Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное
11 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»
9 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»
7 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»
6 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли
29 окт 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли
26 окт 2023 :
|
Вскрытие W.A.S.P.
25 окт 2023 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
|
W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
|
Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
|
Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
|
CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
|
У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
|
Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
|
Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
|
W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
|
Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
|
Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
|
Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
|
W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
|
SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
|
Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
|
Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
|
W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
|
Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
|
W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
|
Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
|
BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
|
Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
|
Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
|
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
|
W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
|
W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
|
W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
|
Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
|
W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
|
Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
|
W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
|
Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
|
W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
|
W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
|
Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
|
W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
|
W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
|
W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
|
Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
|
Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
|
W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
|
Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
|
W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
|
W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
|
Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
|
Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
|
На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
|
W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
|
Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
|
Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
|
Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
|
Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
|
Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
|
Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
|
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
|
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
|
W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
|
W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
|
Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
|
Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
|
W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
|
W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
|
W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
|
В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
|
Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
|
W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
|
Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
|
Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет