16 авг 2025



Гитарист W.A.S.P. о новом материале



DOUGLAS BLAIR в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие шансы на то, чтобы услышать новую музыку от коллектива:



«Ну, Blackie уже говорил об этом в своих недавних интервью. Несколько лет назад, в конце пандемии, у нас было время собраться и поработать над многими вещами, но теперь [все] эти [гастроли] пошли в гору, так что не было столько времени, чтобы вернуться к обсуждению. Но когда мы закончим этот тур, возможно, будет время вернуться и посмотреть, что у нас получилось и куда двигаться дальше. Но то, что у нас было, звучало очень круто».







