16 авг 2025



DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".



DREAM THEATER совместно с Z2 представят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album". Исследуя, насколько тонка грань между миром яви и миром грез, этот сборник из восьми историй глубоко погружает читателя в песни, вошедшие в альбом "Parasomnia". Каждая захватывающая история исследует влияние мира грез на нашу повседневную жизнь, поскольку она воплощена в жизнь потрясающим составом авторов и художников, удостоенных наград Nebula, Locus, Inkpot и Eisner, каждый из которых вложил свою любовь к музыке группы в каждую историю.



Petrucci был в восторге от результатов погружения DREAM THEATER в мир комиксов и последовательного искусства.



«Было так здорово поработать с командой Z2 над этим грандиозным проектом. Возможность изучить альтернативные интерпретации песен на "Parasomnia" глазами стольких талантливых исполнителей была поистине вдохновляющей. Было просто удивительно наблюдать за уникальными талантами всех авторов в озвучивании историй, а также за невероятными художественными работами, отражающими так много различных графических стилей. Я думаю, поклонникам этого медиа, нашему сообществу DT и просто всем, кто ценит потрясающие проявления человеческого творчества, по-настоящему понравится это мрачное и порой запутанное путешествие по царству "Parasomnia"!»



Визуальный символизм графического альбома дополняет темы альбома, благодаря интерпретациям Tony Harris'а, автора обложки, удостоенной премии Эйснера, чья иконография для каждой песни присутствует не только на обложке и начинается с каждой главы, но и доступна в подарочных изданиях в виде набора коллекционных эмалевых булавок..



Что касается опыта воплощения песен DREAM THEATER в комиксах, то автор, удостоенный премии Nebula, Vajra Chandrasekera, сказал:



«Я был заинтригован и обрадован возможностью написать для этой книги! Для меня это совсем другая сфера, поскольку почти весь мой опыт связан с художественной прозой, и я прекрасно провел время, работая с Rocky Obk, чье невероятное искусство превратило мой сценарий в нечто необычное и такое прекрасное. Я надеюсь, что всем понравится читать его так же, как нам понравилось его создавать».







+1 -0



просмотров: 170

