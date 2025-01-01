Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*Новое видео CORONER 21
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Dream Theater

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике
|||| 16 авг 2025

DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".



DREAM THEATER совместно с Z2 представят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album". Исследуя, насколько тонка грань между миром яви и миром грез, этот сборник из восьми историй глубоко погружает читателя в песни, вошедшие в альбом "Parasomnia". Каждая захватывающая история исследует влияние мира грез на нашу повседневную жизнь, поскольку она воплощена в жизнь потрясающим составом авторов и художников, удостоенных наград Nebula, Locus, Inkpot и Eisner, каждый из которых вложил свою любовь к музыке группы в каждую историю.

Petrucci был в восторге от результатов погружения DREAM THEATER в мир комиксов и последовательного искусства.

«Было так здорово поработать с командой Z2 над этим грандиозным проектом. Возможность изучить альтернативные интерпретации песен на "Parasomnia" глазами стольких талантливых исполнителей была поистине вдохновляющей. Было просто удивительно наблюдать за уникальными талантами всех авторов в озвучивании историй, а также за невероятными художественными работами, отражающими так много различных графических стилей. Я думаю, поклонникам этого медиа, нашему сообществу DT и просто всем, кто ценит потрясающие проявления человеческого творчества, по-настоящему понравится это мрачное и порой запутанное путешествие по царству "Parasomnia"!»

Визуальный символизм графического альбома дополняет темы альбома, благодаря интерпретациям Tony Harris'а, автора обложки, удостоенной премии Эйснера, чья иконография для каждой песни присутствует не только на обложке и начинается с каждой главы, но и доступна в подарочных изданиях в виде набора коллекционных эмалевых булавок..

Что касается опыта воплощения песен DREAM THEATER в комиксах, то автор, удостоенный премии Nebula, Vajra Chandrasekera, сказал:

«Я был заинтригован и обрадован возможностью написать для этой книги! Для меня это совсем другая сфера, поскольку почти весь мой опыт связан с художественной прозой, и я прекрасно провел время, работая с Rocky Obk, чье невероятное искусство превратило мой сценарий в нечто необычное и такое прекрасное. Я надеюсь, что всем понравится читать его так же, как нам понравилось его создавать».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
