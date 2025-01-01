Arts
*

V/A

*



15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый

14 мар 2024 : 		 Как проходил Bangalore Open Air 2024
Показать далее
| - |

|||| 15 авг 2025

SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"



zoom
Silver Lining Music 14 ноября выпустят сборник кавер-версий "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All". Первым синглом из этого релиза стала версия The Four Horsemen от THE ALMIGHTY.

Ricky Warwick: «The Four Horsemen' заставила собраться нас в оригинальном составе в студии с 1991 года... Невероятно!

Когда появилось такое предложение, я даже не раздумывал. METALLICA оказала на нас огромное влияние. Это было немного нервно, потому что мы так долго не были в студии. Мы сделали все за полтора дня с той энергией и страстью, которую вы ожидаете от THE ALMIGHTY. Это такой мощный трек. По-моему, получилось здорово, только сделайте погромче, погромче!»

Релиз будет доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD:

01. Hit The Lights - TAILGUNNER
02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY
03. Motorbreath - SOEN
04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG
05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON
06. Whiplash - MOTÖRHEAD
07. Phantom Lord - SAXON
08. No Remorse - DIAMOND HEAD
09. Seek & Destroy - TESTAMENT
10. Metal Militia - RAVEN




просмотров: 185

 ||| =]
[=     =]
