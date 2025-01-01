15 авг 2025



SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"



Silver Lining Music 14 ноября выпустят сборник кавер-версий "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All". Первым синглом из этого релиза стала версия The Four Horsemen от THE ALMIGHTY.



Ricky Warwick: «The Four Horsemen' заставила собраться нас в оригинальном составе в студии с 1991 года... Невероятно!



Когда появилось такое предложение, я даже не раздумывал. METALLICA оказала на нас огромное влияние. Это было немного нервно, потому что мы так долго не были в студии. Мы сделали все за полтора дня с той энергией и страстью, которую вы ожидаете от THE ALMIGHTY. Это такой мощный трек. По-моему, получилось здорово, только сделайте погромче, погромче!»



Релиз будет доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD:



01. Hit The Lights - TAILGUNNER

02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY

03. Motorbreath - SOEN

04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG

05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON

06. Whiplash - MOTÖRHEAD

07. Phantom Lord - SAXON

08. No Remorse - DIAMOND HEAD

09. Seek & Destroy - TESTAMENT

10. Metal Militia - RAVEN







