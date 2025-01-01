Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*Новое видео CORONER 21
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA
|||| 16 авг 2025

Басист SEPULTURA хвалит нового ударника



PAULO XISTO PINTO JR. в подкасте "The David Ellefson Show" активно нахваливал нового ударника SEPULTURA Greyson'a Nekrutman'a:

«Greyson — отличный парень. У него очень джазовый, совершенно другой подход. Я всё ещё адаптируюсь к его игре, учусь у него день за днём. Eloy был в группе 13 лет. Мне потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему сработаться с ним. Самым лёгким в работе, конечно, был Igor Cavalera, потому что мы выросли вместе. А с остальными мне пришлось переучиваться, даже манере игры, чтобы SEPULTURA звучала правильно. Каждый из них уникален и имеет свои особенности. Вот почему это так здорово.

Мы сделали несколько новых записей с Greyson'ом, и они звучат потрясающе. Это совершенно другой подход, и мы сказали ему: "Не пытайся быть металлистом. Просто будь собой. Будь джазовым музыкантом. Попробуй привнести в металл свой собственный стиль, и всё будет круто". Он потрясающий».

На вопрос соведущего подкаста о том, каково иметь такого молодого участника в SEPULTURA, Paulo ответил:

«Это здорово, потому что это дало нам новую энергию. И это возможность обменяться опытом. Несмотря на то, что он так молод, у него есть опыт, которым он может поделиться с нами. А когда у тебя есть возможность каждый день выступать на сцене, ты учишься всё больше и больше. Так что на самом деле это отличный обмен. Это прекрасно. Мне это нравится».




просмотров: 273

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом