16 авг 2025



Басист SEPULTURA хвалит нового ударника



PAULO XISTO PINTO JR. в подкасте "The David Ellefson Show" активно нахваливал нового ударника SEPULTURA Greyson'a Nekrutman'a:



«Greyson — отличный парень. У него очень джазовый, совершенно другой подход. Я всё ещё адаптируюсь к его игре, учусь у него день за днём. Eloy был в группе 13 лет. Мне потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему сработаться с ним. Самым лёгким в работе, конечно, был Igor Cavalera, потому что мы выросли вместе. А с остальными мне пришлось переучиваться, даже манере игры, чтобы SEPULTURA звучала правильно. Каждый из них уникален и имеет свои особенности. Вот почему это так здорово.



Мы сделали несколько новых записей с Greyson'ом, и они звучат потрясающе. Это совершенно другой подход, и мы сказали ему: "Не пытайся быть металлистом. Просто будь собой. Будь джазовым музыкантом. Попробуй привнести в металл свой собственный стиль, и всё будет круто". Он потрясающий».



На вопрос соведущего подкаста о том, каково иметь такого молодого участника в SEPULTURA, Paulo ответил:



«Это здорово, потому что это дало нам новую энергию. И это возможность обменяться опытом. Несмотря на то, что он так молод, у него есть опыт, которым он может поделиться с нами. А когда у тебя есть возможность каждый день выступать на сцене, ты учишься всё больше и больше. Так что на самом деле это отличный обмен. Это прекрасно. Мне это нравится».







