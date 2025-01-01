Arts
Новости
15 авг 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

12 авг 2025 : 		 Гитарист VICIOUS RUMORS повредил плечо

2 июл 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

13 май 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

4 фев 2025 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет летом

13 июл 2022 : 		 VICIOUS RUMORS определились с вокалистом

15 ноя 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

18 сен 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

10 авг 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления VICIOUS RUMORS

10 июл 2018 : 		 VICIOUS RUMORS нашли вокалиста

10 июн 2018 : 		 Новый DVD VICIOUS RUMORS выйдет летом

12 апр 2018 : 		 VICIOUS RUMORS едут в юбилейный тур

9 май 2017 : 		 В VICIOUS RUMORS вернулся вокалист

17 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

21 июл 2016 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

20 июн 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

3 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICIOUS RUMORS

30 мар 2016 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет в августе

13 май 2015 : 		 Выход переиздание VICIOUS RUMORS

13 май 2014 : 		 Фрагмент концертного релиза VICIOUS RUMORS

16 апр 2014 : 		 VICIOUS RUMORS выпустят новый релиз в июне

20 янв 2014 : 		 VICIOUS RUMORS представили новый состав

3 окт 2013 : 		 Видео выступления VICIOUS RUMORS

17 сен 2013 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS
|||| 15 авг 2025

Новое видео VICIOUS RUMORS



zoom
Dogs Of War, новое видео группы VICIOUS RUMORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Devil's Asylum', выходящего 29 августа на SPV/Steamhammer:

01. Bloodbath
02. Dogs Of War
03. Crack The Sky In Half
04. High Hell Hammer
05. Butchers Block
06. Abusement Park
07. Wrong Side Of Love
08. Boring Day In Hell
09. In Blood We Trust
10. Better Than Me
11. The Devil's Asylum




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

