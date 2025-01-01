×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
все новости группы
Majestica
Швеция
Power Metal
https://majesticametal.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/majesticametal
Facebook:
https://www.facebook.com/Majesticametal
15 авг 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE
10 авг 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит Оззи
20 июл 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет RAINBOW
11 июл 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет OZZY OSBOURNE
27 июн 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит NORDMAN
14 июн 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура
30 май 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN
18 май 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет AQUA
14 май 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит STEELHEART
5 май 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет SIMON & GARFUNKEL
25 апр 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет ABBA
19 апр 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит из Мулана
14 апр 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет ZZ TOP
28 мар 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет QUEEN
22 мар 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет ROXETTE
15 мар 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет BARA BADA BASTU
10 мар 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет E-TYPE
24 фев 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE
14 фев 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит Percy Sledge
7 фев 2025
:
Новое видео MAJESTICA
31 янв 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит SCOOTER
25 янв 2025
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит VAN HALEN
18 янв 2025
:
Вокалист MAJESTICA пытается в DEEP PURPLE
15 янв 2025
:
Новое видео MAJESTICA
23 дек 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит
17 дек 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит
29 ноя 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит LED ZEPPELIN
26 ноя 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит STRATOVARIUS
18 ноя 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL
11 ноя 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP
6 ноя 2024
:
Новое видео MAJESTICA
3 ноя 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.
19 окт 2024
:
Вокалист MAJESTICA исполняет SKID ROW
15 окт 2024
:
Кавер-версия хита SCORPIONS от вокалиста MAJESTICA
7 окт 2024
:
Кавер-версия хита ROXETTE от вокалиста MAJESTICA
1 окт 2024
:
Кавер-версия хита DOLLY PARTON от вокалиста MAJESTICA
24 сен 2024
:
Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий
23 сен 2024
:
Кавер-версия хита ALPHAVILLE от вокалиста MAJESTICA
16 сен 2024
:
Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от вокалиста MAJESTICA
13 сен 2024
:
Кавер-версия хита Селин Дион от вокалиста MAJESTICA
2 сен 2024
:
Кавер-версия AEROSMITH от вокалиста MAJESTICA
28 авг 2024
:
Кавер-версия Тины Тёрнер от вокалиста MAJESTICA
19 авг 2024
:
Кавер-версия IRENE CARA от вокалиста MAJESTICA
10 авг 2024
:
Кавер-версия DEEP PERPLE от вокалист MAJESTICA
18 июл 2024
:
Новое видео MAJESTICA
12 июн 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит AC/DC
3 июн 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE
26 май 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит EROS RAMAZZOTTI
22 май 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит ABBA
18 май 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE
6 май 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит BON JOVI
21 апр 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит BEYONCÉ
14 апр 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит QUEEN
8 апр 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит KISS
1 апр 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит REDNEX
26 мар 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит JOHN DENVER
17 мар 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит LOREEN
9 мар 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит ABBA
3 мар 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит HELLOWEEN
26 фев 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура
18 фев 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит BILLY JOEL
12 фев 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит KISS
2 фев 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит ANASTACIA
29 янв 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит SONATA ARCTICA
22 янв 2024
:
Гитарист MAJESTICA исполняет хит Stan Bush
23 дек 2023
:
Альбом MAJESTICA доступен для прослушивания
26 ноя 2021
:
Новое видео MAJESTICA
15 окт 2021
:
Новое видео MAJESTICA
10 сен 2021
:
Новое видео MAJESTICA
7 июн 2021
:
Концертное видео MAJESTICA
7 дек 2020
:
Новое видео MAJESTICA
21 ноя 2020
:
Новое видео MAJESTICA
23 окт 2020
:
Видео с текстом от MAJESTICA
12 окт 2020
:
MAJESTICA выпускают новый альбом
8 июн 2019
:
Новое видео MAJESTICA
сегодня
Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE
TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции хита E-TYPE Life
https://majesticametal.com/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 50
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет