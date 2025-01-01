Arts
Новости
*

I Prevail

*



16 авг 2025 : 		 Новая песня I PREVAIL

14 авг 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»

18 июл 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

25 июн 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL о новом альбоме

21 июн 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 май 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

18 май 2025 : 		 I PREVAIL расстались с вокалистом

7 окт 2024 : 		 Концертное видео HALESTORM и I PREVAIL

25 сен 2024 : 		 I PREVAIL обновили альбом

19 сен 2024 : 		 Новая песня ALL TIME LOW и I PREVAIL

16 июл 2024 : 		 LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе

5 май 2024 : 		 Вокалист I PREVAIL о проблемах со здоровьем

17 мар 2023 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 дек 2022 : 		 Концертное видео I PREVAIL

20 авг 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 июл 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 июн 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

30 авг 2020 : 		 Новое видео I PREVAIL

12 сен 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

20 мар 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

28 фев 2019 : 		 Новый альбом I PREVAIL выйдет в марте

18 май 2018 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 ноя 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

23 авг 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 май 2017 : 		 Концертное видео I PREVAIL

24 окт 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL
Новая песня I PREVAIL



Annihilate Me, новая песня I PREVAIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Violent Nature, релиз которого намечен на 19 сентября.




Сообщений нет

просмотров: 87

