Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Новое видео CORONER 15
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Новости
A Killer's Confession

15 авг 2025 : 		 Кавер-версия NIRVANA от A KILLER'S CONFESSION

11 июл 2025 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

24 май 2025 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

28 мар 2025 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

13 сен 2024 : 		 Новое видео A KILLER'S CONFESSION

14 июл 2024 : 		 Новая песня A KILLER’S CONFESSION

7 май 2024 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

14 фев 2024 : 		 A KILLER’S CONFESSION нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

3 мар 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от A KILLER’S CONFESSION

3 окт 2022 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

22 мар 2022 : 		 Новая песня A KILLER’S CONFESSION

6 авг 2021 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

28 июл 2021 : 		 Новый сингл A KILLER’S CONFESSION выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

28 янв 2021 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

10 дек 2020 : 		 У вокалиста A KILLER’S CONFESSION рак

5 апр 2018 : 		 Новое видео A KILLER’S CONFESSION

4 янв 2017 : 		 Обложка нового альбома A KILLER’S CONFESSION

21 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от A KILLER’S CONFESSION

5 окт 2016 : 		 Гитарист KORN на новом альбоме A KILLER’S CONFESSION

27 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни A KILLER’S CONFESSION

20 сен 2016 : 		 Бывший вокалист MUSHROOMHEAD в A KILLER'S CONFESSION
Кавер-версия NIRVANA от A KILLER'S CONFESSION



A KILLER'S CONFESSION представили видео на собственное прочтение хита NIRVANA Heart Shaped Box




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
