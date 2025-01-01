×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
Новое видео CORONER
15
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
Новое видео CORONER
15
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
все новости группы
A Killer's Confession
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/akillersconfession/
15 авг 2025
:
Кавер-версия NIRVANA от A KILLER'S CONFESSION
11 июл 2025
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
24 май 2025
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
28 мар 2025
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
13 сен 2024
:
Новое видео A KILLER'S CONFESSION
14 июл 2024
:
Новая песня A KILLER’S CONFESSION
7 май 2024
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
14 фев 2024
:
A KILLER’S CONFESSION нашли лейбл
13 май 2023
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
3 мар 2023
:
Кавер-версия SEPULTURA от A KILLER’S CONFESSION
3 окт 2022
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
22 мар 2022
:
Новая песня A KILLER’S CONFESSION
6 авг 2021
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
28 июл 2021
:
Новый сингл A KILLER’S CONFESSION выйдет летом
1 апр 2021
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
28 янв 2021
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
10 дек 2020
:
У вокалиста A KILLER’S CONFESSION рак
5 апр 2018
:
Новое видео A KILLER’S CONFESSION
4 янв 2017
:
Обложка нового альбома A KILLER’S CONFESSION
21 ноя 2016
:
Видео с текстом от A KILLER’S CONFESSION
5 окт 2016
:
Гитарист KORN на новом альбоме A KILLER’S CONFESSION
27 сен 2016
:
Фрагмент новой песни A KILLER’S CONFESSION
20 сен 2016
:
Бывший вокалист MUSHROOMHEAD в A KILLER'S CONFESSION
15 авг 2025
Кавер-версия NIRVANA от A KILLER'S CONFESSION
A KILLER'S CONFESSION представили видео на собственное прочтение хита NIRVANA Heart Shaped Box
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 101
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет