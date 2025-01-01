×
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
Auri
Финляндия
Folk
Modern Folk
-
Facebook:
https://www.facebook.com/AURlband/
15 авг 2025
:
Новая песня AURI
3 июл 2025
:
Новое видео AURI
15 май 2025
:
Новое видео AURI
24 янв 2025
:
KAI HAHTO о работе с AURI
9 янв 2025
:
AURI в студии
5 сен 2021
:
Видео с текстом от AURI
1 сен 2021
:
Альбом AURI был готов уже почти год назад
2 авг 2021
:
Видео с текстом от AURI
18 июн 2021
:
Видео с текстом от AURI
13 июн 2021
:
Новый альбом AURI выйдет осенью
20 окт 2020
:
AURI завершили работу над альбомом
5 апр 2018
:
Трейлер нового альбома AURI
30 мар 2018
:
Трейлер нового альбома AURI
23 мар 2018
:
Видео с текстом от AURI
16 мар 2018
:
Трейлер нового альбома AURI
23 фев 2018
:
Видео с текстом от AURI
14 фев 2018
:
Трейлер нового альбома AURI
2 фев 2018
:
Новое видео AURI
29 янв 2018
:
Новая песня AURI
26 июн 2017
:
Лидер NIGHTWISH в AURI
сегодня
Новая песня AURI
Blakey Ridge, новое видео группы AURI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "III - Candles & Beginnings", выходящего 15 августа
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 66
