Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Auri

*



15 авг 2025 : 		 Новая песня AURI

3 июл 2025 : 		 Новое видео AURI

15 май 2025 : 		 Новое видео AURI

24 янв 2025 : 		 KAI HAHTO о работе с AURI

9 янв 2025 : 		 AURI в студии

5 сен 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

1 сен 2021 : 		 Альбом AURI был готов уже почти год назад

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

18 июн 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

13 июн 2021 : 		 Новый альбом AURI выйдет осенью

20 окт 2020 : 		 AURI завершили работу над альбомом

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

30 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

23 мар 2018 : 		 Видео с текстом от AURI

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

23 фев 2018 : 		 Видео с текстом от AURI

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

2 фев 2018 : 		 Новое видео AURI

29 янв 2018 : 		 Новая песня AURI

26 июн 2017 : 		 Лидер NIGHTWISH в AURI
| - |

|||| сегодня

Новая песня AURI



zoom
Blakey Ridge, новое видео группы AURI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "III - Candles & Beginnings", выходящего 15 августа




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом