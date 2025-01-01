Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*Новое видео CORONER 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*Новое видео CORONER 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Baest

*



16 авг 2025 : 		 Новая песня BAEST

24 июл 2025 : 		 Новое видео BAEST

6 июн 2025 : 		 Новое видео BAEST

12 апр 2025 : 		 Новое видео BAEST

30 май 2024 : 		 Новое видео BAEST

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BAEST

30 янв 2024 : 		 Новое видео BAEST

19 сен 2022 : 		 Концертное видео BAEST

9 май 2022 : 		 Новое видео BAEST

30 мар 2022 : 		 Новая песня BAEST

17 дек 2021 : 		 Новое видео BAEST

30 янв 2021 : 		 Новое видео BAEST

10 янв 2021 : 		 Новое видео BAEST

20 дек 2020 : 		 Новая песня BAEST

2 сен 2019 : 		 Новое видео BAEST

7 июл 2019 : 		 Новое видео BAEST

16 июн 2019 : 		 Новый сингл BAEST

7 фев 2019 : 		 BAEST выпустят новый альбом в сентябре

21 авг 2018 : 		 Рассказ об издании альбома BAEST

10 авг 2018 : 		 Новое видео BAEST

9 июл 2018 : 		 Новое видео BAEST

18 июн 2018 : 		 Новое видео BAEST

1 апр 2018 : 		 BAEST на Century Media Records
| - |

|||| сегодня

Новая песня BAEST



zoom
Depraved World, новое видео группы BAEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Colossal”, релиз которого состоялся 15 августа.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом