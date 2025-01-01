×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
Новое видео CORONER
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
Новое видео CORONER
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
все новости группы
Hartmann
Германия
Adult Oriented Rock
Acoustic Rock
http://www.oliverhartmann.com
Myspace:
http://www.myspace.com/oliverhartmann
VK.com:
https://www.instagram.com/oliverhartmannofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/HartmannBand/
16 авг 2025
:
Новое видео HARTMANN
9 авг 2022
:
OLIVER HARTMANN представил новое видео
18 май 2021
:
Концертное видео HARTMANN
6 май 2021
:
Концертное видео HARTMANN
26 апр 2021
:
Концертное видео HARTMANN
20 апр 2021
:
Концертное видео HARTMANN
14 апр 2021
:
HARTMANN планируют стрим
24 дек 2020
:
Стрим от HARTMANN
7 май 2018
:
Новое видео HARTMANN
21 мар 2018
:
Вокалист MR. BIG в новой песне HARTMANN
6 фев 2017
:
Новое видео HARTMANN
7 сен 2016
:
Переиздание HARTMANN выйдет осенью
5 сен 2016
:
Новое видео HARTMANN
19 авг 2016
:
Новый альбом HARTMANN выйдет осенью
9 авг 2013
:
Новый релиз HARTMANN выйдет в сентябре
19 авг 2012
:
Новое видео HARTMANN
15 июн 2012
:
Трейлер нового альбома HARTMANN
25 апр 2012
:
Новый альбом HARTMANN выйдет в июне
12 ноя 2009
:
Новый альбом HARTMANN выйдет на этой неделе
8 ноя 2006
:
Новый альбом Oliver'a Hartmann'a выйдет в январе
сегодня
Новое видео HARTMANN
Twenty Times Colder, новое видео HARTMANN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Twenty Times Colder, релиз которого намечен на 16 сентября.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 99
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет