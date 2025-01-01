Arts
*

Hartmann

*



16 авг 2025 : 		 Новое видео HARTMANN

9 авг 2022 : 		 OLIVER HARTMANN представил новое видео

18 май 2021 : 		 Концертное видео HARTMANN

6 май 2021 : 		 Концертное видео HARTMANN

26 апр 2021 : 		 Концертное видео HARTMANN

20 апр 2021 : 		 Концертное видео HARTMANN

14 апр 2021 : 		 HARTMANN планируют стрим

24 дек 2020 : 		 Стрим от HARTMANN

7 май 2018 : 		 Новое видео HARTMANN

21 мар 2018 : 		 Вокалист MR. BIG в новой песне HARTMANN

6 фев 2017 : 		 Новое видео HARTMANN

7 сен 2016 : 		 Переиздание HARTMANN выйдет осенью

5 сен 2016 : 		 Новое видео HARTMANN

19 авг 2016 : 		 Новый альбом HARTMANN выйдет осенью

9 авг 2013 : 		 Новый релиз HARTMANN выйдет в сентябре

19 авг 2012 : 		 Новое видео HARTMANN

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома HARTMANN

25 апр 2012 : 		 Новый альбом HARTMANN выйдет в июне

12 ноя 2009 : 		 Новый альбом HARTMANN выйдет на этой неделе

8 ноя 2006 : 		 Новый альбом Oliver'a Hartmann'a выйдет в январе
Новое видео HARTMANN



Twenty Times Colder, новое видео HARTMANN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Twenty Times Colder, релиз которого намечен на 16 сентября.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
