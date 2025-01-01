сегодня



ASTON VILLA почтит память Оззи



Aston Villa Football Club почтит память Оззи Осборна перед первым матчем нового сезона в Премьер Лиге 16 августа против Ньюкасл Юнайтед. На первой домашней игре «Астон Виллы» после его смерти клуб соберется вместе, чтобы отдать дань уважения Оззи и его наследию несколькими способами.



Сразу после разминки игроков на больших экранах будет показано видеопоздравление, а команды выйдут на сцену под живое исполнение Оззи «Crazy Train» с «Back To The Beginning».



На внешней стене любимого паба Holte Pub клуб заказал фреску, посвященную Оззи, с деталями культового тифо, украшавшего Holte End перед матчем Астон Виллы в Лиге чемпионов против Селтика в прошлом сезоне.



В фан-зоне группа Bostin Brass, выступавшая на похоронной процессии Оззи в центре Бирмингема, исполнит каталог лучших хитов Оззи и BLACK SABBATH. Aston Villa также сохранила частичку истории в баре Fan Zone, который использовался в качестве эксклюзивной закулисной зоны для артистов «Back To The Beginning». Там можно увидеть части оригинальных декораций, потрогать их, сфотографироваться и вспомнить тот вечер, когда Оззи праздновал то, с чего все началось.



В магазине Вилла открыта книга соболезнований, в которую болельщики могут внести свои послания, которые затем будут переданы семье Оззи.



Астон Вилла гордится тем, что вспоминает Оззи Осборна, легенду музыки, и его связь с клубом.







