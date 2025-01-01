Arts
Новости
Ozzy Osbourne

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи
ASTON VILLA почтит память Оззи



Aston Villa Football Club почтит память Оззи Осборна перед первым матчем нового сезона в Премьер Лиге 16 августа против Ньюкасл Юнайтед. На первой домашней игре «Астон Виллы» после его смерти клуб соберется вместе, чтобы отдать дань уважения Оззи и его наследию несколькими способами.

Сразу после разминки игроков на больших экранах будет показано видеопоздравление, а команды выйдут на сцену под живое исполнение Оззи «Crazy Train» с «Back To The Beginning».

На внешней стене любимого паба Holte Pub клуб заказал фреску, посвященную Оззи, с деталями культового тифо, украшавшего Holte End перед матчем Астон Виллы в Лиге чемпионов против Селтика в прошлом сезоне.

В фан-зоне группа Bostin Brass, выступавшая на похоронной процессии Оззи в центре Бирмингема, исполнит каталог лучших хитов Оззи и BLACK SABBATH. Aston Villa также сохранила частичку истории в баре Fan Zone, который использовался в качестве эксклюзивной закулисной зоны для артистов «Back To The Beginning». Там можно увидеть части оригинальных декораций, потрогать их, сфотографироваться и вспомнить тот вечер, когда Оззи праздновал то, с чего все началось.

В магазине Вилла открыта книга соболезнований, в которую болельщики могут внести свои послания, которые затем будут переданы семье Оззи.

Астон Вилла гордится тем, что вспоминает Оззи Осборна, легенду музыки, и его связь с клубом.




просмотров: 176

