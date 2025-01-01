Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*Новое видео CORONER 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Новости
TOP5
Fit for a King

16 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FIT FOR A KING

1 авг 2025 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

18 июл 2025 : 		 Chris Motionless в новом видео FIT FOR A KING

27 июн 2025 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

30 май 2025 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

26 апр 2025 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

28 июл 2024 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

17 окт 2022 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

24 июн 2022 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

7 дек 2021 : 		 FIT FOR A KING сменили ударника

4 июн 2020 : 		 Новый сингл FIT FOR A KING

13 июл 2018 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

8 июн 2016 : 		 Вокалист FIT FOR A KING исполняет OF MICE & MEN

22 ноя 2013 : 		 Новое видео FIT FOR A KING

9 ноя 2013 : 		 FIT FOR A KING перезаписали дебютный альбом

20 июл 2012 : 		 Новое видео FIT FOR A KING
Профессиональное видео полного выступления FIT FOR A KING



Профессиональное видео полного выступления FIT FOR A KING, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Technium
No Tomorrow
Begin the Sacrifice
Keeping Secrets
Deathgrip
Eyes Roll Back
Reaper
Breaking the Mirror
Witness The End
God of Fire
When Everything Means Nothing
Lonely God
Backbreaker




просмотров: 134

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
