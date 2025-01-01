Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
TOP5
24 авг 2025 : SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : SKID ROW о поисках вокалиста

22 июл 2024 : Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a

25 июн 2024 : DEE SNIDER дает совет SKID ROW

9 июн 2024 : JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW

7 июн 2024 : Концертное видео SKID ROW
SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, является ли личный конфликт хорошим поводом для создания музыки:

«В некоторой степени. Музыка живёт своей жизнью. А мы, как люди, настолько увлечены музыкой, что это заставляет музыкантов спорить о музыке, потому что мы все хотим, чтобы она была лучшей, и все думаем, что знаем, как этого добиться. Поэтому часто возникают конфликты, как у Дэвида Ли Рота с Эдди Ван Халеном или у меня с Rachel'ом. Я думаю, что знаю, как сделать всё лучше, и он тоже. Печально то, что вместе мы сильнее, чем по отдельности — или, по крайней мере, были сильнее. Может быть, сейчас уже нет. [Смеётся]. Но я знаю, что если бы мы снова собрались вместе, мы бы точно создали хорошую музыку, потому что я знаю, что мы умеем это делать. Но мы все так увлечены SKID ROW, что не можем прийти к единому мнению о группе. И это очень печально.

Я совсем недавно играл с бывшим барабанщиком SKID ROW Rob Affuso, две или три недели назад, и между нами с ним царит сумасшедшая химия. Это чувствуется. Он снялся в моих новых клипах — в "What Do I Got To Lose?" и "(Hold On) To The Dream" — и между нами есть химия, которая становится очевидной, когда мы вместе на сцене. И мы оба говорим друг другу: "Чувак, это действительно круто, когда мы вдвоём. Представляешь, если бы нас было пятеро, старая группа вместе? Химия и ностальгия от того, что снова впятером, были бы действительно замечательными. И я надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт, потому что мы всё ещё живы. Так что, надеюсь, это произойдёт, пока мы ещё живы».

На вопрос, насколько близко было воссоединение между ним и другими участниками классического состава SKID ROW, он ответил:

«Это могло бы произойти лет шесть-семь лет назад. Прямо перед тем, как они взяли другого вокалиста из DRAGONFORCE, я предполагал, что мы снова сойдёмся. И это было в канун Нового года, и я увидел в Интернете: "Это новый певец SKID ROW". И я подумал: "Да вы издеваетесь надо мной". Я написал им всем: "Идите к чертям". Я был потрясён тем, что они собирались взять седьмого или восьмого вокалиста. И они сказали: "Это только временно, пока мы решаем вопросы с воссоединением". Но я эмоциональный парень. Поэтому я и пою, чтобы зарабатывать на жизнь. И когда я увидел эту новость, я был совсем не рад».

На вопрос, подошел бы он к гитаристу SKID ROW Dave "Snake" Sabo, чтобы поговорить, если бы увидел его в зале ожидания аэропорта или в каком-то другом месте, Bach ответил:

«Конечно. Я бы точно подошёл. Да, я бы подошёл. Просто так иронично, что я сотрудничаю со столькими музыкантами. Я участвую в группе под названием ROYAL MACHINES, в которую входят Billy Morrison из THE CULT, Steve Stevens, Josh Freese на барабанах. Я постоянно выступаю с этими ребятами. В этот четверг я выступаю с Billy Morrison, Steve Stevens, RUN-DMC, Mark McGrath из SUGAR RAY. Мы все вместе выходим на сцену. У меня есть ещё одна группа с Matt Sorum'ом под названием KINGS OF CHAOS, и мы постоянно даём концерты. У меня есть своя сольная группа. Так что я пою со многими разными музыкантами, кроме парней из SKID ROW [смеётся], что очень иронично. Это какая-то нелепица. Это нелогично. Но, может быть, когда-нибудь мы вытащим головы из афедронов и сделаем глубокий вдох свежего воздуха».




просмотров: 228

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
