Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 18
DragonForce

24 авг 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»

6 июн 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео DRAGONFORCE

2 июн 2025 : 		 DRAGONFORCE с POLYPHIA

22 апр 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE о переменах в составе

27 мар 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE хочет вновь собрать состав "Inhuman Rampage"

3 дек 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»

24 окт 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о важности соцсетей и общения с фанатами

9 сен 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»

31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 апр 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о новом альбоме

15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 мар 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

23 дек 2023 : 		 Видео полного выступления DRAGONFORCE

6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»
|||| сегодня

Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»



HERMAN LI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа сохраняет свою энергию в турне:

«Мы отправляемся в тур только потому, что вы этого хотите. Как бы это сказать? У нас нет менеджера, который говорит нам: "Вы должны отправиться в тур", а потом все сидят дома. По сути я управляю группой. Я решаю: "Ладно, если я собираюсь это сделать, то я сделаю это потому, что я этого хочу". Так что у нас нет времени на то, чтобы ходить и говорить: "Ну, мы не хотим быть здесь и хотим вернуться домой". Мы стараемся, чтобы тур не был слишком долгим, так что мы всегда отлично проводим время и не выглядим скучающими на сцене».

Что касается того, почему DRAGONFORCE на данный момент предпочитает не работать с внешним менеджером, он сказал:

«Творческий контроль очень важен для того, что мы делаем. И я думаю, что если ты справишься с этим сам, то сможешь регулировать количество гастролей, не перегорать и не делать того, чего не хочешь. Это не лучший способ так работать, , потому что, очевидно, у меня много других забот. Но пока что все в порядке. Мне это нравится. Я не слишком помешан на контроле. Но вы же видите, что происходит на сцене. Этот [сценический реквизит] не создан кем-то другим. Sam, другой гитарист, создал его сам. Он сделал это сам.

Да, это здорово [самому руководить группой]. У меня есть помощники. У меня есть ассистент, который помогает мне с повседневными делами. Так что, да, я не могу жаловаться. Мы можем заниматься тем, что нам нравится!»




просмотров: 97

