Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»



HERMAN LI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа сохраняет свою энергию в турне:



«Мы отправляемся в тур только потому, что вы этого хотите. Как бы это сказать? У нас нет менеджера, который говорит нам: "Вы должны отправиться в тур", а потом все сидят дома. По сути я управляю группой. Я решаю: "Ладно, если я собираюсь это сделать, то я сделаю это потому, что я этого хочу". Так что у нас нет времени на то, чтобы ходить и говорить: "Ну, мы не хотим быть здесь и хотим вернуться домой". Мы стараемся, чтобы тур не был слишком долгим, так что мы всегда отлично проводим время и не выглядим скучающими на сцене».



Что касается того, почему DRAGONFORCE на данный момент предпочитает не работать с внешним менеджером, он сказал:



«Творческий контроль очень важен для того, что мы делаем. И я думаю, что если ты справишься с этим сам, то сможешь регулировать количество гастролей, не перегорать и не делать того, чего не хочешь. Это не лучший способ так работать, , потому что, очевидно, у меня много других забот. Но пока что все в порядке. Мне это нравится. Я не слишком помешан на контроле. Но вы же видите, что происходит на сцене. Этот [сценический реквизит] не создан кем-то другим. Sam, другой гитарист, создал его сам. Он сделал это сам.



Да, это здорово [самому руководить группой]. У меня есть помощники. У меня есть ассистент, который помогает мне с повседневными делами. Так что, да, я не могу жаловаться. Мы можем заниматься тем, что нам нравится!»







