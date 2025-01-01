Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 28
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Symphony X

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

3 фев 2015 : 		 Фронтмен SYMPHONY X не знает когда выйдет новый альбом

12 дек 2014 : 		 SYMPHONY X "практически завершили" запись нового альбома

9 сен 2014 : 		 SYMPHONY X начнут запись на этой неделе
Басист SYMPHONY X обещает новый альбом



Mike LePond в недавнем интервью обсудил работу над новым материалом:

«Мы все ближе. И, да, фанаты требуют выхода нового альбома. Я не могу их винить. Прошло 10 лет. Если бы JUDAS PRIEST не выпускал альбом в течение 10 лет, я бы тоже очень разозлился. Мы сочиняли что-то новое. Большинство партий мы уже вместе проработали. Теперь, на самом деле, остается только всё записать. Так что, определенно все будет. И если пойдет по-прежнему, как идет сейчас, мы думаем, что в следующем году [альбом выйдет], поэтому мы очень рады. Я к тому, что материал звучит очень, очень круто. И поверьте мне, я хочу, чтобы вы, ребята, услышали его как можно скорее».

Что касается музыкального направления нового материала SYMPHONY X, Mike сказал:

«Что ж, пластинка "Underworld", как мне показалось, вобрала в себя множество элементов SYMPHONY X. Я полагаю, что новый альбом, судя по тому, что я слышал, будет еще больше похож на краткое изложение карьеры SYMPHONY X в том, что касается наших музыкальных ответвлений. Потому что мы работали в нескольких направлениях. В нашей карьере был момент, когда мы стали заметно тяжелее и немного прямолинейнее».

Далее он подробно рассказал о причинах задержки с выпуском новой музыки SYMPHONY X, объяснив:

«С SYMPHONY X на нас оказывается огромное давление, чтобы мы постоянно записывали отличные пластинки. Наши фанаты, они действительно преданные люди, они нас поддерживают и ожидают от нас только совершенства. Мы всегда думаем об этом. Так что, если мы над чем-то работаем и, возможно, это даже здорово, но если мы не уверены, мы не будем это использовать. Мы включим в альбом только те песни, которые, по нашему мнению, превосходны и достойны поклонников. Безусловно, это играет свою роль. Но и другие момент тоже — был COVID, ты то и дело прерывал гастроли. Как только ты начинаешь гастролировать, ты забываешь о написании песен, потом возвращаешься к этому состоянию, а потом забываешь, на чем остановился, и начинаешь заново».




просмотров: 191

