Басист SYMPHONY X обещает новый альбом



Mike LePond в недавнем интервью обсудил работу над новым материалом:



«Мы все ближе. И, да, фанаты требуют выхода нового альбома. Я не могу их винить. Прошло 10 лет. Если бы JUDAS PRIEST не выпускал альбом в течение 10 лет, я бы тоже очень разозлился. Мы сочиняли что-то новое. Большинство партий мы уже вместе проработали. Теперь, на самом деле, остается только всё записать. Так что, определенно все будет. И если пойдет по-прежнему, как идет сейчас, мы думаем, что в следующем году [альбом выйдет], поэтому мы очень рады. Я к тому, что материал звучит очень, очень круто. И поверьте мне, я хочу, чтобы вы, ребята, услышали его как можно скорее».



Что касается музыкального направления нового материала SYMPHONY X, Mike сказал:



«Что ж, пластинка "Underworld", как мне показалось, вобрала в себя множество элементов SYMPHONY X. Я полагаю, что новый альбом, судя по тому, что я слышал, будет еще больше похож на краткое изложение карьеры SYMPHONY X в том, что касается наших музыкальных ответвлений. Потому что мы работали в нескольких направлениях. В нашей карьере был момент, когда мы стали заметно тяжелее и немного прямолинейнее».



Далее он подробно рассказал о причинах задержки с выпуском новой музыки SYMPHONY X, объяснив:



«С SYMPHONY X на нас оказывается огромное давление, чтобы мы постоянно записывали отличные пластинки. Наши фанаты, они действительно преданные люди, они нас поддерживают и ожидают от нас только совершенства. Мы всегда думаем об этом. Так что, если мы над чем-то работаем и, возможно, это даже здорово, но если мы не уверены, мы не будем это использовать. Мы включим в альбом только те песни, которые, по нашему мнению, превосходны и достойны поклонников. Безусловно, это играет свою роль. Но и другие момент тоже — был COVID, ты то и дело прерывал гастроли. Как только ты начинаешь гастролировать, ты забываешь о написании песен, потом возвращаешься к этому состоянию, а потом забываешь, на чем остановился, и начинаешь заново».







